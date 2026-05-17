PSM Makassar Siap Beri Perlawanan untuk Persib, Yuran Fernandes Bicara Target Tim

JawaPos.com - Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, menunjukkan optimisme tinggi jelang laga menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam.

Bagi PSM, pertandingan ini bukan hanya soal tambahan poin di klasemen, tetapi juga menjaga harga diri di hadapan pendukung sendiri.

Apalagi, Persib datang dengan motivasi besar untuk menjaga peluang dalam perebutan gelar juara musim ini.

Yuran menilai persiapan tim berjalan cukup baik sepanjang pekan terakhir. Menurutnya, seluruh pemain telah menjalani program latihan sesuai arahan tim pelatih dan kini tinggal fokus menerapkannya di lapangan.

Bek asal Tanjung Verde itu menyebut Persib merupakan lawan yang memiliki kualitas kuat di berbagai lini. Meski begitu, ia tetap percaya PSM memiliki peluang untuk mendapatkan hasil positif di kandang sendiri.

“Kami sudah melakukan pekerjaan yang harus dilakukan yaitu persiapan selama seminggu penuh sebelumnya,” ujar Yuran dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Ia juga menegaskan bahwa timnya sudah mempelajari kemungkinan situasi yang akan terjadi sepanjang pertandingan. Pengalaman menghadapi laga besar musim ini dianggap menjadi bekal penting untuk tampil lebih siap.

Menurut Yuran, PSM tidak ingin sekadar bermain aman saat menghadapi Maung Bandung. Tim Juku Eja tetap mengincar poin demi memperbaiki posisi di papan klasemen sebelum musim berakhir.