Prediksi PSM vs Persib: Misi Juara Maung Bandung Diuji Ketangguhan Juku Eja

JawaPos.com - Persaingan gelar BRI Super League 2025/2026 semakin menegangkan menjelang akhir musim. Persib Bandung akan menjalani laga krusial saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam WIB.

Pertandingan super league ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim sama-sama membawa misi penting. Persib datang dengan target wajib menang demi menjaga posisi di puncak klasemen, sementara PSM ingin menutup laga kandang terakhir musim ini dengan hasil manis di depan suporternya sendiri.

Saat ini Persib masih memimpin klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi poin yang sama dengan Borneo FC. Maung Bandung hanya unggul head to head sehingga satu kesalahan saja bisa membuat posisi mereka tergeser di dua pekan terakhir kompetisi.

Situasi tersebut membuat tekanan berada di kubu Persib. Apalagi mereka harus tampil tanpa pelatih kepala Bojan Hodak yang absen karena akumulasi kartu.

Pelatih asal Kroasia itu juga dikabarkan pulang ke negaranya karena sedang berduka usai sang ibu meninggal dunia. Peran Bojan untuk sementara akan digantikan asistennya, Igor Tolic. Meski begitu, Persib tetap percaya diri bisa membawa pulang tiga poin dari Parepare.

Mental para pemain disebut sedang berada dalam kondisi bagus setelah berhasil meraih kemenangan penting atas Persija Jakarta pada laga sebelumnya. Igor Tolic menegaskan bahwa timnya siap tampil habis-habisan dalam dua pertandingan tersisa musim ini. Persib sadar peluang juara masih sepenuhnya ada di tangan mereka jika mampu menyapu bersih sisa laga.

Baca Juga:Johnny Jansen Evaluasi Bali United Jelang Duel Kontra Bhayangkara FC di Stadion Dipta

Di sisi lain, PSM Makassar juga bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim berjuluk Juku Eja itu memiliki catatan kandang yang cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Mereka sukses mengalahkan Bhayangkara FC dan Persik Kediri saat bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie. Motivasi PSM juga dipastikan berlipat ganda karena ini menjadi laga kandang terakhir mereka musim ini. Kapten tim Yuran Fernandes dan rekan-rekannya tentu tidak ingin mengecewakan pendukung sendiri.