Frans Putros Pastikan Persib Bandung Siap Kalahkan PSM Demi Pertahankan Gelar Juara Super League 2025/26

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi laga penting saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel yang berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5), menjadi penentu langkah Maung Bandung dalam menjaga peluang juara hingga pekan terakhir kompetisi.

Persib saat ini mengoleksi 75 poin, jumlah yang sama dengan rival terdekat mereka, Borneo FC Samarinda.

Meski unggul head to head atas Pesut Etam, Persib tetap membutuhkan kemenangan agar posisi mereka di puncak klasemen tetap aman.

Bek Persib, Frans Putros, menegaskan seluruh pemain memahami pentingnya pertandingan melawan PSM. Menurutnya, kemenangan di Parepare bisa menjadi langkah besar menuju gelar juara musim ini.

Putros dikutip dari ileague.id menyebut skuad Persib kini hanya fokus menghadapi laga terdekat tanpa memikirkan hasil tim pesaing.

Ia berharap timnya mampu menyelesaikan tugas dengan baik sebelum menjalani partai terakhir musim ini di Bandung.

Ketat Hingga Akhir Musim Pada pekan pamungkas nanti, Persib dijadwalkan menjamu Persijap Jepara. Di sisi lain, Borneo FC harus menghadapi lawan berat, Malut United, di Stadion Segiri Samarinda.

Situasi tersebut membuat persaingan gelar dipastikan berlangsung ketat hingga akhir musim.