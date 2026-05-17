Frans Putros Pastikan Persib Bandung Siap Kalahkan PSM Demi Pertahankan Gelar Juara Super League 2025/26

Frans Putros menunjukkan dominasi di sisi kanan saat membela Persib Bandung sebelum dipanggil Timnas Irak. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi laga penting saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel yang berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5), menjadi penentu langkah Maung Bandung dalam menjaga peluang juara hingga pekan terakhir kompetisi.
Persib saat ini mengoleksi 75 poin, jumlah yang sama dengan rival terdekat mereka, Borneo FC Samarinda.
Meski unggul head to head atas Pesut Etam, Persib tetap membutuhkan kemenangan agar posisi mereka di puncak klasemen tetap aman.
Bek Persib, Frans Putros, menegaskan seluruh pemain memahami pentingnya pertandingan melawan PSM. Menurutnya, kemenangan di Parepare bisa menjadi langkah besar menuju gelar juara musim ini.
Putros dikutip dari ileague.id menyebut skuad Persib kini hanya fokus menghadapi laga terdekat tanpa memikirkan hasil tim pesaing.
Ia berharap timnya mampu menyelesaikan tugas dengan baik sebelum menjalani partai terakhir musim ini di Bandung.
Baca Juga:Veda Ega Pratama Curhat Usai Moto3 Catalunya 2026! Sulit Jinakkan Motor hingga Harus Lewat Q1
Pada pekan pamungkas nanti, Persib dijadwalkan menjamu Persijap Jepara. Di sisi lain, Borneo FC harus menghadapi lawan berat, Malut United, di Stadion Segiri Samarinda.
Situasi tersebut membuat persaingan gelar dipastikan berlangsung ketat hingga akhir musim.
Meski datang dengan modal positif, Persib tetap menghadapi tantangan karena tidak didampingi pelatih kepala Bojan Hodak di pinggir lapangan. Hodak harus menjalani hukuman akibat akumulasi kartu.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!