Link Live Streaming Persijap vs Borneo FC, Menolak Menyerah demi Gelar Juara

Borneo FC wajib menang atas Persijap Jepara untuk menjaga peluang juara Super League 2025/2026. (Borneo FC)
JawaPos.com - Persijap Jepara dan Borneo FC akan bertanding di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam WIB. Berikut link live streaming pertandingan yang menentukan langkah Pesut Etam dalam memburu gelar juara Super League 2025/2026.
Borneo FC sangat membutuhkan tambahan tiga poin di pertandingan itu. Kemenangan akan memberikan tekanan kepada Persib Bandung selaku penguasa klasemen sementara, di mana keduanya sama-sama mengoleksi 75 angka. Borneo FC hanya kalah head-to-head dari Pangeran Biru.
Karena itu, kemenangan menjadi wajib hukumnya bagi Borneo FC sambil berharap Persib terpeleset saat menghadapi PSM Makassar di Pare-pare pada waktu bersamaan.
Jika itu terjadi, maka Borneo FC bisa menelikung Persib dengan keunggulan angka, meski Persib tentunya tak mungkin membiarkan keinginan itu terwujud.
Yang jelas, Borneo FC memusatkan konsentrasi mereka demi kemenangan di Jepara. Mereka tak ingin mengambil risiko apapun, karena hanya kemenangan yang bisa memberikan tekanan kepada Persib.
Fakta itu pun dibenarkan Pelatih Borneo FC, Fabio Lafundes. Pelatih berpaspor Brasil itu telah mempersiapkan timnya sebaik mungkin sebelum menghadapi Persijap.
Kemenangan atas Bali United juga menambah motivasi para pemain Pesut Etam jelang pertandingan tersebut. "Kami telah siap memberikan yang terbaik," ujar mantan pelatih Persita Tangerang tersebut.
Namun, Lafundes menyadari Persijap selaku tuan rumah tak akan tinggal diam. Apalagi, pertandingan itu akan menjadi laga kandang terakhir Laskar Kalinyamat di depan pendukungnya.
Karena pentingnya laga itu, maka patut disimak jadwal dan link live streaming untuk menyaksikan laga tersebut.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!