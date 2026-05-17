Link Live Streaming Persijap vs Borneo FC, Menolak Menyerah demi Gelar Juara

JawaPos.com - Persijap Jepara dan Borneo FC akan bertanding di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam WIB. Berikut link live streaming pertandingan yang menentukan langkah Pesut Etam dalam memburu gelar juara Super League 2025/2026.

Borneo FC sangat membutuhkan tambahan tiga poin di pertandingan itu. Kemenangan akan memberikan tekanan kepada Persib Bandung selaku penguasa klasemen sementara, di mana keduanya sama-sama mengoleksi 75 angka. Borneo FC hanya kalah head-to-head dari Pangeran Biru.

Karena itu, kemenangan menjadi wajib hukumnya bagi Borneo FC sambil berharap Persib terpeleset saat menghadapi PSM Makassar di Pare-pare pada waktu bersamaan.

Jika itu terjadi, maka Borneo FC bisa menelikung Persib dengan keunggulan angka, meski Persib tentunya tak mungkin membiarkan keinginan itu terwujud.

Yang jelas, Borneo FC memusatkan konsentrasi mereka demi kemenangan di Jepara. Mereka tak ingin mengambil risiko apapun, karena hanya kemenangan yang bisa memberikan tekanan kepada Persib.

Fakta itu pun dibenarkan Pelatih Borneo FC, Fabio Lafundes. Pelatih berpaspor Brasil itu telah mempersiapkan timnya sebaik mungkin sebelum menghadapi Persijap.

Kemenangan atas Bali United juga menambah motivasi para pemain Pesut Etam jelang pertandingan tersebut. "Kami telah siap memberikan yang terbaik," ujar mantan pelatih Persita Tangerang tersebut.

Namun, Lafundes menyadari Persijap selaku tuan rumah tak akan tinggal diam. Apalagi, pertandingan itu akan menjadi laga kandang terakhir Laskar Kalinyamat di depan pendukungnya.