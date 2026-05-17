Edi Yulianto
Minggu, 17 Mei 2026 | 23.43 WIB

Prediksi PSIM Yogyakarta vs Madura United, Kemenangan Tim Tamu akan Menjadi Mimpi Buruk Persis Solo

Pemain Madura United mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mencapai kemenangan saat dijamu PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5) malam. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Misi besar dibawa skuad Madura United dalam lawatan ke markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5) malam WIB. Laga pekan ke-33 Super League 2025/2026 ini akan menjadi laga penentuan bagi Laskar Sape Kerrab bertahan di kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia.

Caretaker Pelatih Madura United Rakhmad Basuki menegaskan, targret Laskar Sape Kerrab bisa meraih tiga poin. Tujuan dari raihan poin sempurna tersebut agar bisa segera memastikan diri bertahan di Super League.

Jika Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan kolega bisa mengalahkan PSIM, mereka akan mengemas 35 poin atau unggul empat poin atas Persis Solo.

Walapun Laskar Sambernyawa mampu menang pada pekan terakhir nanti, dan Madura United kalah, posisi akhir di klasemen tidak akan berubah.

Pelatih asal Pamekasan ini mengatakan target tersebut telah diimbangi dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara dari anak asuhnya.

"Persiapan cukup bagus. Anak-anak fokus pada pertandingan ini, kami sepakat bahwa ini adalah pertandingan penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan ini, dan kami ingin memastikan bahwa kami ingin tetap di Super League," ungkapnya.

Namun, saat laga hanya berakhir seri atau kalah atas lawannya, persaingan antara Madura United dan Persis Solo masih akan berlanjut pada pekan terakhir untuk melepaskan diri dari jeratan degradasi.

Dua tim lainnya telah dipastikan turun kasta ke Championship musim depan. Mereka adalah Semen Padang FC dan PSBS Biak.

Sementara pemain PSIM Yogyakarta, Muhammad Iqbal, sudah siap tempur memberikan kontribusi terbaiknya di laga nanti. Laskar Mataram akan menjamu tim yang sedang berjuang untuk tak terdegradasi, yakni Madura United FC.

