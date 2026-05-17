Dapat Kesempatan Starter! Muhammad Iqbal Siap Antar PSIM Tundukkan Madura United

JawaPos.com - Pemain PSIM Yogyakarta, Muhammad Iqbal, memastikan dirinya siap tampil maksimal saat menghadapi Madura United FC pada laga pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5) malam.

Gelandang serang bernomor punggung enam itu berpeluang tampil sejak menit awal menggantikan Savio Sheva yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Kesempatan tersebut menjadi momentum penting bagi Iqbal untuk menunjukkan kualitasnya bersama Laskar Mataram.

Iqbal mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pertandingan kontra Madura United. Namun, ia memastikan seluruh pemain PSIM sudah berada dalam kondisi siap tempur untuk mengamankan hasil terbaik di laga kandang terakhir musim ini.

“Untuk laga lawan Madura United, persiapan khusus tidak ada. Yang pasti kita sudah siap untuk pertandingan sejak menit awal,” ujar Iqbal dikutip dari ileague.id.

Mantan pemain Persebaya Surabaya dan Semen Padang FC itu juga berharap dukungan penuh dari suporter PSIM bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim. Menurutnya, atmosfer Stadion Sultan Agung akan sangat membantu perjuangan pemain di lapangan.

“Harapan saya, semoga suporter bisa memadati stadion untuk mendukung PSIM,” katanya.

Musim ini memang bukan perjalanan yang mudah bagi Iqbal. Dari total 32 pertandingan yang telah dijalani PSIM, dirinya baru mendapat kesempatan bermain sebanyak 11 kali dengan total 226 menit. Meski begitu, dalam lima laga terakhir, ia mulai rutin mendapat kesempatan tampil dengan durasi bermain yang bervariasi.

Laga melawan Madura United pun menjadi kesempatan emas bagi Iqbal untuk membuktikan dirinya layak mendapat menit bermain lebih banyak. Terlebih, pertandingan ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar.