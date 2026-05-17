Hadapi PSIM, Madura United Wajib Menang untuk Selamat dari Ancaman Degradasi

Duel krusial Madura United vs Bali United di Stadion Gelora Bangkalan yang menentukan nasib tuan rumah dari ancaman degradasi. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United membawa misi besar saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5), menjadi laga penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk memastikan nasib mereka tetap aman di kasta tertinggi musim depan.
Tim asal Pulau Madura itu datang dengan target yang jelas, yakni membawa pulang tiga poin. Tambahan kemenangan akan membuat Madura United mengoleksi 35 poin dan memastikan diri bertahan di BRI Super League tanpa perlu bergantung pada hasil tim lain di pekan terakhir.
Caretaker pelatih Madura United, Rakhmad Basuki, menegaskan bahwa seluruh pemain memahami pentingnya pertandingan melawan PSIM.
Karena itu, persiapan tim dilakukan dengan serius demi mendapatkan hasil maksimal di Bantul.
Menurutnya, kondisi tim sejauh ini cukup baik dan para pemain menunjukkan fokus tinggi selama persiapan. Ia juga melihat motivasi pemain meningkat karena mereka sadar laga ini bisa menjadi penentu perjalanan klub musim ini.
“Persiapan cukup bagus. Anak-anak fokus pada pertandingan ini, kami sepakat bahwa ini adalah pertandingan penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan ini, dan kami ingin memastikan bahwa kami ingin tetap di BRI Super League,” ujar Rakhmad Basuki dikutip dari ileague.id.
Madura United memang masih belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi. Saat ini mereka masih bersaing dengan Persis Solo untuk menghindari posisi berbahaya di papan bawah klasemen.
Jika gagal menang atas PSIM, peluang bertahan baru akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini.
Kemenangan atas PSIM juga akan membuat posisi Madura United tak lagi bisa dikejar Persis Solo. Meski Persis mampu menang pada laga pamungkas dan Madura United kalah, selisih poin tetap tidak akan berubah.
