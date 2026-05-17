Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Diar Candra Tristiawan
Minggu, 17 Mei 2026 | 21.26 WIB

Prediksi Persijap vs Borneo FC, Laskar Kalinyamat Wajib Matikan Peralta-Villa

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok. BFC) - Image

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok. BFC)

JawaPos.com - Persijap Jepara akan meladeni lawan berat di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Tim promosi asal Kota Ukir itu bakal kedatangan runner-up klasemen sementara, Borneo FC Samarinda. Duel kedua tim rencananya akan dilangsungkan di Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Minggu (17/5) malam.

Pada pertemuan pertama musim ini di Samarinda, Borneo FC sukses mengunci tiga angka. Tim berjuluk Pesut Etam itu menang dengan skor 3-1 (24/8).

Melihat performa keduanya dalam lima laga terakhir, Borneo FC tampil lebih konsisten. Tim asuhan Fabio Lefundes itu menyapu bersih kemenangan di lima pertandingannya.

Sedangkan Persijap di lima laganya kehilangan enam poin. Tim asuhan Mario Lemos itu menang tiga kali dan kalah dua kali. Dikutip dari situs resmi liga, pemain Persijap Ambrizal Umanailo mengaku akan all out. Meski Borneo FC menduduki peringkat kedua dan timnya di posisi ke-13, Ambrizal tidak gentar.

”Kita tentunya sudah siap melawan Borneo FC. Target kita sudah tercapai untuk bertahan di kasta Super League, tapi kita akan tetap berjuang sampai akhir kompetisi. Kita akan main enjoy, berjuang dan mudah-mudahan dapat tiga poin,” kata Ambrizal.

Performa Borneo FC di luar kandang musim ini memang tidak bisa diremehkan. Dalam 16 laga tandang, Borneo FC menang 10 kali, imbang dua kali, dan kalah empat kali.

Produktivitas Borneo FC saat tandang hampir sama bagusnya saat tampil di kandang. Saat bermain di luar kandang, Borneo FC menghasilkan 29 gol. Ketika bermain di depan publik, Borneo FC mencetak 38 gol. Maka kalau dipersentase maka kontribusi gol tandang Borneo FC mencapai 43,3 persen dari total gol Borneo FC musim ini.

Nama Mariano Peralta serta Juan Villa menjadi dua nama penyumbang gol terbanyak Borneo FC saat tandang. Peralta menghasilkan delapan gol. Villa mencetak enam gol.

Borneo FC mencatatkan diri sebagai tim paling produktif musim ini dengan torehan 67 gol. Ketajaman lini serang menjadi salah satu alasan mengapa Pesut Etam mampu terus menjaga persaingan hingga akhir musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Dua Trofi Super League Disiapkan Operator Liga buat Persib Bandung dan Borneo FC, tapi Ada Syaratnya! - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Trofi Super League Disiapkan Operator Liga buat Persib Bandung dan Borneo FC, tapi Ada Syaratnya!

Jumat, 15 Mei 2026 | 21.43 WIB

I.League Siapkan "Dua Piala" untuk Persib Bandung dan Borneo FC, Antisipasi Berebut Gelar hingga Akhir Musim Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

I.League Siapkan "Dua Piala" untuk Persib Bandung dan Borneo FC, Antisipasi Berebut Gelar hingga Akhir Musim Super League

Jumat, 15 Mei 2026 | 15.46 WIB

Persija Jakarta Menuju ASEAN Club Championship! Persib Bandung dan Borneo FC Main di 4 Kompetisi Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Menuju ASEAN Club Championship! Persib Bandung dan Borneo FC Main di 4 Kompetisi Musim Depan

Jumat, 15 Mei 2026 | 15.06 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore