Prediksi Persijap vs Borneo FC, Laskar Kalinyamat Wajib Matikan Peralta-Villa

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok. BFC)
JawaPos.com - Persijap Jepara akan meladeni lawan berat di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Tim promosi asal Kota Ukir itu bakal kedatangan runner-up klasemen sementara, Borneo FC Samarinda. Duel kedua tim rencananya akan dilangsungkan di Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Minggu (17/5) malam.
Pada pertemuan pertama musim ini di Samarinda, Borneo FC sukses mengunci tiga angka. Tim berjuluk Pesut Etam itu menang dengan skor 3-1 (24/8).
Melihat performa keduanya dalam lima laga terakhir, Borneo FC tampil lebih konsisten. Tim asuhan Fabio Lefundes itu menyapu bersih kemenangan di lima pertandingannya.
Sedangkan Persijap di lima laganya kehilangan enam poin. Tim asuhan Mario Lemos itu menang tiga kali dan kalah dua kali. Dikutip dari situs resmi liga, pemain Persijap Ambrizal Umanailo mengaku akan all out. Meski Borneo FC menduduki peringkat kedua dan timnya di posisi ke-13, Ambrizal tidak gentar.
”Kita tentunya sudah siap melawan Borneo FC. Target kita sudah tercapai untuk bertahan di kasta Super League, tapi kita akan tetap berjuang sampai akhir kompetisi. Kita akan main enjoy, berjuang dan mudah-mudahan dapat tiga poin,” kata Ambrizal.
Performa Borneo FC di luar kandang musim ini memang tidak bisa diremehkan. Dalam 16 laga tandang, Borneo FC menang 10 kali, imbang dua kali, dan kalah empat kali.
Produktivitas Borneo FC saat tandang hampir sama bagusnya saat tampil di kandang. Saat bermain di luar kandang, Borneo FC menghasilkan 29 gol. Ketika bermain di depan publik, Borneo FC mencetak 38 gol. Maka kalau dipersentase maka kontribusi gol tandang Borneo FC mencapai 43,3 persen dari total gol Borneo FC musim ini.
Nama Mariano Peralta serta Juan Villa menjadi dua nama penyumbang gol terbanyak Borneo FC saat tandang. Peralta menghasilkan delapan gol. Villa mencetak enam gol.
Borneo FC mencatatkan diri sebagai tim paling produktif musim ini dengan torehan 67 gol. Ketajaman lini serang menjadi salah satu alasan mengapa Pesut Etam mampu terus menjaga persaingan hingga akhir musim.
