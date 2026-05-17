Persijap Jepara vs Borneo FC: Fabio Lefundes Wajib Bekuk Mario Lemos demi Gelar Juara Super League

JawaPos.com - Pertandingan krusial bakal tersaji di pekan ke-33 Super League 2025/2026 dengan mempertemukan Persijap Jepara vs Borneo FC Samarinda. Laga ini menjadi ujian penting bagi skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- yang tengah menempel ketat Persib Bandung dalam perburuan gelar juara.

Borneo FC akan bertandang ke markas Persijap jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB. Tiga poin wajib didapat Pesut Etam untuk terus menghidupkan asa juara Super League 2025/2026.

Saat ini, Borneo FC dan Persib Bandung sama-sama mengoleksi 75 poin. Namun Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- berhak memimpin karena unggul head to head atas Pesut Etam. Maka itu, duel melawan Persijap Jepara sangat penting bagi Pesut Etam.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menyebut laga kontra Persijap Jepara akan berjalan sulit. Meski Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- sudah selamat dari degradasi, mereka memiliki motivasi tinggi untuk memberikan kemenangan di laga kandang terakhirnya pada musim ini.

“Kami tahu pentingnya pertandingan ini bagi kami. Bagi mereka (Persijap) ini adalah pertandingan kandang terakhir dan tidak ada hal lain yang dipertaruhkan selain gengsi, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit,” kata Lefundes, dikutip Minggu (17/5/2026).

Meski demikian, Lefundes menegaskan Borneo FC siap meredam Persijap Jepara. Sebab, misi utama Pesut Etam adalah meraih kemenangan demi menjaga asa juara Super League musim ini.

“Tapi kami datang ke sini untuk melanjutkan perjuangan kami di posisi pertama, dan itulah yang akan kami lakukan,” sambungnya.

Di sisi lain, Persijap Jepara selaku tuan rumah memastikan tidak akan memberi kemudahan bagi sang tamu. Meski sudah dipastikan aman dari ancaman degradasi, Laskar Kalinyamat tetap mengusung misi mengamankan kemenangan pada laga kandang terakhir mereka musim ini.

"Setelah laga lawan Persita yang berhasil kita menangi, pemain diberi kesempatan istirahat sebelum kembali bersiap. Kita masuk ke pekan ke-33 pada kompetisi yang panjang. Persiapan kita lancar dan pemain sudah siap," kata pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos.