Persijap Jepara Tak Gentar Hadapi Borneo FC! Mario Lemos Bidik Kemenangan di Kandang

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. (Istimewa)
JawaPos.com - Persijap Jepara memastikan tetap tampil serius saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB.
Meski sudah aman dari ancaman degradasi, Laskar Kalinyamat tidak ingin menjalani laga kandang terakhir musim ini dengan hasil mengecewakan. Pelatih Persijap, Mario Lemos, menegaskan timnya tetap memburu hasil positif di depan pendukung sendiri.
Menurut Mario, kondisi tim dalam situasi cukup baik setelah meraih kemenangan penting atas Persita pada pertandingan sebelumnya. Para pemain juga sempat mendapat waktu istirahat sebelum kembali menjalani persiapan menghadapi Borneo FC.
“Setelah laga lawan Persita yang berhasil kita menangi, pemain diberi kesempatan istirahat sebelum kembali bersiap. Kita masuk ke pekan ke-33 pada kompetisi yang panjang. Persiapan kita lancar dan pemain sudah siap,” ujar Mario Lemos dalam sesi pre match press conference dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Portugal itu mengakui laga melawan Borneo FC tidak akan mudah. Pasalnya, Pesut Etam sedang berada dalam persaingan ketat perebutan gelar juara musim ini.
Saat ini Borneo FC menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 75 poin, jumlah yang sama dengan pemuncak klasemen Persib Bandung.
Situasi tersebut membuat tim tamu dipastikan tampil habis-habisan demi menjaga peluang juara tetap terbuka hingga pekan terakhir.
Namun, Mario memastikan Persijap tidak akan sekadar menjadi pelengkap pertandingan. Bermain tanpa tekanan justru dianggap menjadi keuntungan bagi timnya.
“Setelah kita dipastikan tidak terdegradasi, anak-anak bisa bermain lebih enjoy. Tapi kami tetap punya tanggung jawab di laga besok. Apalagi bermain di kandang sendiri, tentu kami ingin memperjuangkan hasil positif,” katanya.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!