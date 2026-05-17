Persijap Jepara Tak Gentar Hadapi Borneo FC! Mario Lemos Bidik Kemenangan di Kandang

JawaPos.com - Persijap Jepara memastikan tetap tampil serius saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB.

Meski sudah aman dari ancaman degradasi, Laskar Kalinyamat tidak ingin menjalani laga kandang terakhir musim ini dengan hasil mengecewakan. Pelatih Persijap, Mario Lemos, menegaskan timnya tetap memburu hasil positif di depan pendukung sendiri.

Menurut Mario, kondisi tim dalam situasi cukup baik setelah meraih kemenangan penting atas Persita pada pertandingan sebelumnya. Para pemain juga sempat mendapat waktu istirahat sebelum kembali menjalani persiapan menghadapi Borneo FC.

“Setelah laga lawan Persita yang berhasil kita menangi, pemain diberi kesempatan istirahat sebelum kembali bersiap. Kita masuk ke pekan ke-33 pada kompetisi yang panjang. Persiapan kita lancar dan pemain sudah siap,” ujar Mario Lemos dalam sesi pre match press conference dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Portugal itu mengakui laga melawan Borneo FC tidak akan mudah. Pasalnya, Pesut Etam sedang berada dalam persaingan ketat perebutan gelar juara musim ini.

Saat ini Borneo FC menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 75 poin, jumlah yang sama dengan pemuncak klasemen Persib Bandung.

Tampil All Out Situasi tersebut membuat tim tamu dipastikan tampil habis-habisan demi menjaga peluang juara tetap terbuka hingga pekan terakhir.

Namun, Mario memastikan Persijap tidak akan sekadar menjadi pelengkap pertandingan. Bermain tanpa tekanan justru dianggap menjadi keuntungan bagi timnya.