Bali United vs Bhayangkara Presisi Lampung FC: Boris Kopitovic Janji Tampil Habis-habisan di Dipta

JawaPos.com - Bali United FC akan menjalani pertandingan kandang terakhir mereka di kompetisi BRI Super League 2025/26 saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (17/5).

Laga tersebut menjadi momen penting bagi Serdadu Tridatu untuk menutup penampilan di kandang dengan hasil positif. Penyerang Bali United Boris Kopitovic menegaskan, kemenangan menjadi target utama tim demi membahagiakan para pendukung yang selama ini setia memberikan dukungan sepanjang musim.

Menurut pemain asal Montenegro itu, laga terakhir di Stadion Dipta musim ini harus dimanfaatkan dengan maksimal. Dia ingin Bali United tampil penuh semangat dan menunjukkan permainan terbaik di hadapan suporter sendiri.

”Ini adalah pertandingan terakhir musim di Dipta, jadi kami harus memberikan 100 persen kemampuan untuk menang di depan para suporter kami,” ujar Kopitovic dikutip dari ileague.id.

Bali United memang tengah berupaya memperbaiki posisi di papan klasemen menjelang akhir musim. Saat ini tim Bali United berada di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Bhayangkara Presisi Lampung FC datang dengan posisi yang sedikit lebih baik. Tim tamu berada satu tingkat di atas Bali United dengan raihan 50 poin.

Kondisi tersebut membuat pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama ingin menutup musim dengan hasil maksimal. Selain menargetkan kemenangan, Kopitovic juga menyampaikan apresiasi kepada para suporter Bali United.

Dia mengaku dukungan yang diberikan selama musim ini sangat berarti bagi seluruh pemain, terutama saat tim menghadapi situasi sulit.

”Saya pribadi harus mengucapkan terima kasih kepada para suporter atas dukungan mereka sepanjang musim. Mereka selalu bersama kami di saat-saat baik dan buruk,” kata pemain berusia 29 tahun tersebut.