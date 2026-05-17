PSIM vs Madura United: Laskar Mataram Siap Tutup Laga Kandang dengan Kemenangan!

Selebrasi Ze Valente setelah cetak gol ke gawang Persijap Jepara. (Dok. PSIM Jogjakarta)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menjalani laga kandang terakhir musim ini saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5) malam.
Pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB itu diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membawa target penting.
Bagi PSIM, laga ini menjadi kesempatan menutup pertandingan kandang musim ini dengan hasil manis di depan pendukung sendiri. Sementara Madura United datang dengan tekanan besar karena masih harus berjuang menghindari degradasi.
Tim berjuluk Laskar Sape Kerrap itu kini berada di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin.
Posisi mereka belum aman setelah Persis Solo berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga pekan ke-33.
Selisih satu poin membuat Madura United wajib meraih kemenangan agar tidak terus dibayangi Persis.
Jika mampu mengalahkan PSIM, Madura United dipastikan bertahan di kasta tertinggi musim depan. Namun jika gagal menang, penentuan nasib mereka harus menunggu hingga pekan terakhir.
Pelatih PSIM, Jean Paul van Gastel dikutip dari ileague.id, mengakui situasi klasemen membuat Madura United dipastikan tampil habis-habisan di Bantul. Meski begitu, ia memastikan timnya tetap fokus memburu kemenangan.
Menurut Van Gastel, hasil pertandingan Persis kontra Dewa United membuat tensi laga semakin tinggi. Ia menilai Madura United akan bermain dengan motivasi besar demi menjaga jarak aman dari zona degradasi.
PSIM sendiri datang dengan modal positif setelah kembali ke jalur kemenangan pada pekan sebelumnya.
