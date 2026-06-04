Persis Solo Lepas Bruno Gomes, Bali United dan Persik Kediri Dikabarkan Siap Merekrutnya

JawaPos.com - Persis Solo resmi berpisah dengan striker asal Brasil, Bruno Gomes, setelah berakhirnya kompetisi musim 2025/2026.

Keputusan tersebut menyusul kegagalan Laskar Sambernyawa mempertahankan tempat mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah dipastikan terdegradasi ke Liga 2.

Kepergian Bruno Gomes menjadi salah satu perubahan besar yang dilakukan Persis dalam menyusun kembali skuad untuk menghadapi musim mendatang.

Penyerang berusia 29 tahun itu meninggalkan Solo setelah memberikan kontribusi yang cukup penting selama memperkuat klub.

Dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun berkarier di Indonesia, Bruno Gomes mencatatkan total 14 gol dan 7 assist.

Catatan tersebut menunjukkan peran signifikan sang pemain di lini depan, baik sebagai pencetak gol maupun pembuka ruang bagi rekan-rekannya.

Pada musim sebelumnya bersama Semen Padang, Bruno tampil cukup impresif dengan torehan 10 gol dari 28 pertandingan.

Penampilannya saat itu membuat Persis Solo tertarik memboyongnya untuk memperkuat sektor serangan. Bersama Persis, ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 4 gol dari 9 pertandingan sebelum kompetisi berakhir.