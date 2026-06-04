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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 4 Juni 2026 | 17.57 WIB

Persis Solo Lepas Bruno Gomes, Bali United dan Persik Kediri Dikabarkan Siap Merekrutnya

Bruno Gomes pemain kunci Persis Solo saat hadapi Persebaya Surabaya. (Dok. Bruno Gomes) - Image

Bruno Gomes pemain kunci Persis Solo saat hadapi Persebaya Surabaya. (Dok. Bruno Gomes)

JawaPos.com - Persis Solo resmi berpisah dengan striker asal Brasil, Bruno Gomes, setelah berakhirnya kompetisi musim 2025/2026. 

Keputusan tersebut menyusul kegagalan Laskar Sambernyawa mempertahankan tempat mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah dipastikan terdegradasi ke Liga 2.

Kepergian Bruno Gomes menjadi salah satu perubahan besar yang dilakukan Persis dalam menyusun kembali skuad untuk menghadapi musim mendatang. 

Penyerang berusia 29 tahun itu meninggalkan Solo setelah memberikan kontribusi yang cukup penting selama memperkuat klub.

Dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun berkarier di Indonesia, Bruno Gomes mencatatkan total 14 gol dan 7 assist. 

Catatan tersebut menunjukkan peran signifikan sang pemain di lini depan, baik sebagai pencetak gol maupun pembuka ruang bagi rekan-rekannya.

Pada musim sebelumnya bersama Semen Padang, Bruno tampil cukup impresif dengan torehan 10 gol dari 28 pertandingan. 

Penampilannya saat itu membuat Persis Solo tertarik memboyongnya untuk memperkuat sektor serangan. Bersama Persis, ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 4 gol dari 9 pertandingan sebelum kompetisi berakhir.

Karier Bruno Gomes sendiri terbilang cukup berwarna. Lahir di São Paulo, Brasil, pada 19 Juli 1996, ia merupakan produk akademi Desportivo Brasil dan sempat menimba pengalaman di akademi Internacional. Perjalanan profesionalnya kemudian membawanya bermain di sejumlah negara Eropa.

Editor: Banu Adikara
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