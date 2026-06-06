Bali United Lepas Diego Campos, Winger Timnas Kosta Rika Kini Berstatus Tanpa Klub

Diego Campos saat menjadi penyerang Bali United. (Bali United)
JawaPos.com - Bali United resmi berpisah dengan penyerang asal Kosta Rika, Diego Campos, setelah kebersamaan yang berlangsung pada musim 2025/2026.
Kepergian pemain berusia 30 tahun itu menambah daftar perubahan skuad yang dilakukan Serdadu Tridatu menjelang kompetisi musim depan.
Meski tidak menjalani musim penuh bersama Bali United, Campos mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti selama berada di Pulau Dewata.
Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut tampil dalam 12 pertandingan Super League 2025/2026 dan berhasil mencatatkan empat gol serta tiga assist.
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Catatan tersebut membuat Campos terlibat langsung dalam tujuh gol Bali United hanya dari 12 penampilan.
Statistik itu menunjukkan efektivitasnya di lini serang, terutama saat tim membutuhkan kreativitas dan kecepatan dari sektor sayap.
Kehadiran Campos sempat memberikan warna baru bagi permainan Bali United. Kemampuannya dalam melakukan penetrasi, membawa bola dari sisi lapangan, hingga menciptakan peluang menjadi salah satu nilai tambah yang dimilikinya.
Tidak sedikit momen penting yang melibatkan kontribusi langsung pemain asal San José, Kosta Rika tersebut.
Diego Campos sendiri bukan nama asing dalam dunia sepak bola internasional. Sebelum bergabung dengan Bali United, ia memiliki pengalaman bermain di berbagai negara.
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