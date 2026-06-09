Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Jadi Rebutan Sparta Rotterdam dan Bali United

JawaPos.com-Ragnar Oratmangoen membuat salah satu tim Eredivisie tertarik mendatangkannya. Tim tersebut adalah Sparta Rotterdam yang musim lalu bertengger di posisi ke-10.

Menurut kabar dari akun X @NieuwsSparta, Sparta Rotterdam sudah melakukan pembicaraan. Saat ini, pihak klub masih melakukan negosiasi dengan Ragnar Oratmangoen.

"Sparta Rotterdam sedang dalam pembicaraan dengan Ragnar Oratmangoen; ini belum kesepakatan resmi, tetapi pemain, manajemennya, dan Sparta sedang bernegosiasi," tulis akun X @NieuwsSparta pada 6 Juni.

Peminat Ragnar Oratmangoen tidak hanya datang dari Sparta Rotterdam.

Sebelumnya, sudah ada Bali United yang juga menunjukkan minat yang sama.

Ketertarikan tersebut diungkapkan oleh akun @transfernews_ft. Mereka mengabarkan bahwa Bali United ingin mendatangkan Ragnar Oratmangoen untuk musim depan.

"Bali United, Kabarnya tertarik untuk

mendatangkan Ragnar Oratmangoen (LWF/28) untuk BRI Super League Indonesia Musim 2026/2027 Mendatang," tulis akun Instagram @transfernews_ft.

Sebagai informasi, kontrak Ragnar di FC Dender akan berakhir 30 Juni 2026. Jika FC Dender tidak memperpanjang kontraknya maka Ragnar akan hengkang dengan bebas transfer menuju dia tim peminatnya.

Bersama FC Dender, Ragnar Oratmangoen bermain 19 pertandingan di semua kompetisi. Penyerang 28 tahun tersebut juga telah mencetak satu gol saat melawan Royal Antwerp.