Jadwal dan Siaran Langsung PSM Makassar Vs Persib Bandung di Super League Malam Ini! Duel Krusial Pangeran Biru

Persib Bandung bakal hadapi lawan PSM Makassar di super league. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026 akan mempertemukan PSM Makassar vs Persib Bandung. Laga ini menjadi laga krusial bagi Pangeran Biru julukan Persib Bandung, dalam persaingan perebutan gelar juara musim ini.
Sesuai jadwal, duel PSM Makassar vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, dengan waktu kick off pukul 19.00 WIB. Pertandingan super league tersebut akan disiarkan langsung via Indosiar maupun layanan live streaming Vidio.
Laga PSM kontra Persib tersebut sangat krusial bagi Maung Bandung yang sedang bersaing ketat melawan Borneo FC dalam perburuan gelar juara Super League musim ini. Kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin di dua laga tersisa musim ini.
Kemenangan menjadi harga mati bagi Persib Bandung untuk mempermulus jalan menuju takhta juara. Tapi sayangnya, skuad Pangeran Biru dalam kondisi pincang menatap duel krusial kontra PSM Makassar.
Persib Bandung tidak didampingi pelatih kepala Bojan Hodak, akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu, Pangeran Biru juga tidak diperkuat beberapa pemain anyar seperti Federico Barba, Luciano Guaycochea, Sergio Castel, dan Layvin Kurzawa.
Kendati demikian, asisten pelatih Persib Bandung Igor Tolic menegaskan timnya dalam kondisi siap tempur. Tolic tidak ingin menjadikan absennya pelatih dan beberapa pemain kunci tersebut sebagai alasan.
”Pemain yang tersedia saat ini siap diturunkan. Mereka dalam kondisi siap. Kami sudah menyelesaikan seluruh sesi latihan dengan baik dan para pemain memahami dengan jelas apa yang harus mereka lakukan di lapangan,” ujar Tolic, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (17/5).
Tolic mengungkapkan seluruh elemen tim memiliki motivasi tinggi karena menyadari besarnya nilai dari pertandingan kontra PSM Makassar. Tambahan tiga poin akan membawa Persib Bandung semakin dekat dengan takhta juara.
”Saat ini, kami sudah sangat dekat untuk membuat semua orang di Bandung kembali bahagia. Jadi kami tahu apa yang kami perjuangkan di sini. Kami bermain untuk memenangkan liga,” ujar Tolic.
