Prediksi Persijap Jepara vs Borneo FC: Pesut Etam Tak Mau Terpeleset, Persib Bandung Pernah Kalah di Bumi Kartini

JawaPos.com – Penentuan gelar juara Super League musim ini bisa ditentukan oleh performa Persijap Jepara. Laskar Kalinyamat akan menghadapi dua tim teratas klasemen yang bersaing dalam perebutan gelar juara.

Pada pekan terakhir, Persijap akan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Mei. Namun sebelum itu, Laskar Kalinyamat menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bumi Kartini, malam nanti (live di Vidio.com pukul 19.00 WIB).

Pelatih Persijap, Mario Lemos, ingin menjegal laju Borneo FC.

“Saya tahu pertandingan akan berjalan sengit. Borneo FC adalah tim yang bagus. Namun, kami bermain di kandang dan akan tampil dengan kemampuan terbaik,” tegas pelatih asal Portugal tersebut.

Baginya, kemenangan adalah harga mati. Apalagi, ini menjadi laga kandang terakhir Laskar Kalinyamat musim ini.

“Kemenangan akan menjadi kado yang indah bagi supporter yang selalu mendukung kami melewati masa sulit di zona degradasi,” ujar Lemos. Borneo FC wajib waspada. Sebab, Persijap pernah membuat kejutan dengan mengalahkan Persib Bandung 2-1 di Jepara pada 18 Agustus tahun lalu.

Masalahnya, Borneo FC sedang berada dalam performa terbaik. Mereka baru saja mencatat tujuh kemenangan beruntun.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, ingin mempertahankan tren kemenangan tersebut. Sebab, jika gagal meraih poin penuh, peluang merebut gelar juara bisa semakin menipis.

“Kami akan sangat frustrasi jika Persib Bandung terpeleset, tetapi kami juga gagal meraih poin penuh. Jadi, tugas kami sekarang adalah melakukan bagian kami dengan sempurna,” ujar pelatih asal Brasil itu.