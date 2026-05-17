Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Minggu, 17 Mei 2026 | 15.51 WIB

Prediksi PSM Makassar vs Persib Bandung: Maung Bisa Juara Hari Ini, Tuan Rumah Selalu Unggul 6 Laga Terakhir

Laga Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nym.)

JawaPos.com – Persib Bandung berpeluang memastikan gelar juara Super League 2025–2026 lebih cepat saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, malam ini (17/5). Syaratnya, Persib menang atau menang atas PSM dan Borneo FC Samarinda kalah di kandang Persijap Jepara.

Maung Bandung saat ini memimpin klasemen dengan 75 poin dari 32 pertandingan. Sama dengan perolehan poin Borneo FC. Tapi, Maung Bandung unggul head-to-head atas Borneo FC yang berada di posisi kedua. Karena itu, jika Persib menang hari ini dan Borneo FC kalah, gelar juara dipastikan menjadi milik Persib.

Meski begitu, tidak mudah bagi Persib untuk mengalahkan PSM di Parepare. PSM memiliki catatan kandang impresif saat menjamu Persib sejak 2017. Dalam enam laga kandang terakhir melawan Persib, PSM mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Caretaker PSM Makassar, Ahmad Amiruddin, menegaskan timnya bertekad menjaga kehormatan kandang sendiri. Ia tidak ingin Persib berpesta juara di Stadion Gelora BJ Habibie.

“Yang penting kami ingin menjaga marwah Sulawesi Selatan di Parepare. Yang bisa berpesta di Stadion BJ Habibie hanya PSM Makassar,” ujar Amiruddin.

Menurut dia, target utama PSM adalah menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan. Selain demi suporter, tambahan poin juga penting untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Karena itu, Amiruddin berharap dukungan penuh suporter. Ia menilai atmosfer stadion dapat menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain PSM.

“Ya, kami sangat berharap suporter datang karena kami ingin pertandingan kandang terakhir bisa berakhir dengan happy ending,” tegasnya.

Tim Tamu Tak Didampingi Pelatih Kepala

Di kubu Persib, pelatih kepala Bojan Hodak dipastikan absen mendampingi tim akibat akumulasi kartu kuning. Posisi Hodak di tepi lapangan akan digantikan asisten pelatih Igor Tolic.

Namun, Hodak menilai absennya dirinya bukan persoalan besar. Sebab, Tolic sudah beberapa kali memimpin tim musim ini.

“Tidak ada masalah. Dia sudah tahu dan siap karena ini kali ketiga dia melakukan tugas tersebut musim ini,” ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga memastikan mayoritas pemain Persib berada dalam kondisi siap tampil. Hanya Uylin Kuzway yang masih diragukan karena belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Kapten Persib, Marc Klok, mengatakan seluruh pemain memahami arti penting pertandingan melawan PSM. Kemenangan akan menjaga peluang Persib mempertahankan posisi puncak sekaligus membuka jalan menuju gelar juara.

Editor: Hendra
