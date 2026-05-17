Persib Bandung Bisa Segel Gelar Juara Hari Ini, Bagaimana Caranya? 

JawaPos.com - Persib Bandung bisa menyegel gelar juara pada hari ini, Minggu (17/5/2026). Berikut adalah cara skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- mengunci gelar tersebut.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung saat ini terlibat persaingan sengit dengan Borneo FC dalam perburuan gelar juara. Kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 75 poin di dua pertandingan tersisa.

Meski punya koleksi poin sama, Persib Bandung berhak memimpin klasemen sementara Super League 2025/2026. Pasalnya, skuad Pangeran Biru unggul head to head atas Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Karena kedua tim sedang bertarung sengit dalam perburuan gelar juara, I.League selaku operator kompetisi mengatur jadwal pertandingan Persib Bandung dan Borneo FC dengan bermain secara bersamaan hingga pekan terakhir.

Pada pekan ke-33, Persib Bandung menjalani laga tandang kontra PSM Makassar pada Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB. Di hari dan waktu yang bersamaan juga, Borneo FC akan melakoni laga tandang kontra Persijap Jepara.

Nah, Persib Bandung bisa mengunci gelar juara pada pekan ke-33 Super League 2025/2026. Terdapat dua skenario agar skuad Pangeran Biru meraih gelar juara tersebut.

Pertama, yang pasti Persib Bandung wajib meraih kemenangan saat bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, pada malam hari nanti. Tambahan tiga poin akan membuat Pangeran Biru mengemas 78 poin, sekaligus membuka peluang merebut gelar juara sebelum kompetisi berakhir.

Selain wajib menang atas PSM Makassar, Persib Bandung juga harus berharap agar Borneo FC menelan kekalahan dari Persijap Jepara. Andai skuad Pesut Etam kalah melawan tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu, praktis Pangeran Biru keluar sebagai juara.

Sebab, Persib Bandung punya keunggulan tiga poin atas Borneo FC. Selisih poin tersebut praktis tida akan bisa dikejar oleh skuad Pesut Etam dengan kompetisi yang tinggal menyisakan satu pertandingan.