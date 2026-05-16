Bawa-Bawa Persib Bandung! Jordi Amat Nyatakan Persija Jakarta Siap Curi Poin Penuh di Markas Persik Kediri

JawaPos.com - Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, menegaskan para pemain dalam kondisi siap melawan Persik Kediri di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Jordi mengatakan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam motivasi besar untuk meraih kemenangan pasca kekalahan kontra Persib Bandung.

Persija Jakarta akan bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5) pukul 15.30 WIB. Ini menjadi laga tandang terakhir bagi skuad Macan Kemayoran, karena setelah itu mereka akan menjamu Semen Padang di pekan terakhir.

Skuad Macan Kemayoran datang ke Kediri dengan hasil minor. Persija Jakarta menelan kekalahan pahit 1-2 dari Persib Bandung dalam duel klasik di pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Jordi mengungkapkan seluruh pemain Persija Jakarta kecewa berat atas hasil kekalahan dari Persib Bandung. Eks pemain Swansea City itu ingin menjadikan Persik Kediri sebagai pelampiasan.

“Setelah kalah melawan Persib Bandung, kami merasa marah dan masih sedih, tetapi kami ingin bermain sangat baik besok (Sabtu),” kata Jordi dalam konferensi pers jelang kontra Persik Kediri, dikutip Sabtu (16/5/2026).

“Kami akan mencoba menampilkan permainan sepak bola terbaik di Kediri dan tentu saja meraih tiga poin,” sambungnya.

Jordi mengungkapkan bahwa Persija Jakarta sejatinya layak meraih kemenangan atas Persib Bandung karena tampil sangat baik. Namun, keberuntungan belum berpihak pada Macan Kemayoran sehingga harus menelan kekalahan.

“Saya pikir sepanjang musim ini kami sebenarnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik, termasuk saat melawan Persib. Namun, terkadang dalam sepak bola, anda tidak selalu mendapatkan apa yang pantas didapatkan,” tuturnya.

Lebih jauh, Jordi menegaskan Persija Jakarta siap menghadapi Persik Kediri. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu berharap Macan Kemayoran bisa menyajikan permainan apik dan meraih kemenangan.