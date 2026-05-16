Persija Jakarta Terkam Persik Kediri, Berikut Komentar Mauricio Souza

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyebut timnya sangat layak meraih kemenangan atas Persik Kediri di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Souza pun mengapresiasi kerja keras skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta.
Persija Jakarta mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026). Macan Kemayoran menerkam Macan Putih - julukan Persik Kediri - dengan skor akhir 3-1.
Persik Kediri sempat mencetak gol lebih dulu lewat tandukan Jose Enrique pada menit ke-23. Namun, Persija Jakarta berhasil membalasnya berkat gol Rayhan Hannan (25’) dan brace Gustavo Almeida (63’, 65’).
Souza sangat puas dengan hasil kemenangan tersebut. Juru taktik asal Brasil itu sejak awal sudah memprediksi Persik Kediri akan membuat repot tim asuhannya.
“Menurut saya, kami memang pantas meraih kemenangan. Saya sudah tahu bahwa bermain di sini kami harus siap menghadapi segala situasi yang akan terjadi,” ucap Souza dalam konferensi pers usai laga melawan Persik Kediri, Sabtu (16/5/2026).
Meski menang, Souza mengakui Persik Kediri tampil bagus dalam laga tersebut. Ia menilai, skuad Macan Putih kerap merepotkan barisan pertahanan tim asuhannya lewat skema serangan balik cepat dan umpan-umpan silang mematikan.
“Namun, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada tim Kediri. Saya sangat senang melihat sebuah tim yang mencoba bermain dengan ide permainan yang jelas. Ada momen dalam pertandingan ketika mereka tampil lebih baik dari kami,” tuturnya.
Namuns secara keseluruhan, Souza menyebut Persija Jakarta tampil lebih menggigit ketimbang tuan rumah. Dia senang karena tim asuhannya bisa mempersembahkan tiga poin untuk Jakmania. Baginya, kemenangan ini sangat penting sebagai pelipur lara pasca kekalahan dari Persib Bandung.
“Tetapi secara keseluruhan saya rasa kami lebih mampu mengontrol jalannya laga. Para pemain layak mendapatkan pujian karena mereka memberikan segalanya di lapangan, terus berjuang sepanjang pertandingan, berhasil mencetak gol,” ucapnya.
