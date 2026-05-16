Mauro Zijlstra Starter! Ini Susunan Pemain Persik Kediri vs Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta akan melakoni laga tandang kontra Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026) pukul 15.30 WIB. Daftar susunan kedua kesebelasan pun telah diketahui.

Pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026 bisa dikatakan sudah tidak akan berpengaruh apa-apa bagi Persija Jakarta. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu sudah dipastikan finis peringkat ketiga setelah perolehan 65 poinnya tidak akan dikejar oleh Persebaya Surabaya yang saat ini berada di peringkat keempat dengan 55 poin.

Meski demikian, Persija Jakarta tetap menurunkan kekuatan terbaiknya dalam pertandingan melawan Persik Kediri. Pelatih Mauricio Souza melakukan sedikit pada lini depan, tengah dan penjaga gawang.

Pada penjaga gawang, Andritany Ardhiyasa kembali dipercaya tampil sebagai starter setelah di laga kontra Persib Bandung digantikan Carlos Eduardo. Pada laga kali ini, Souza justru tidak membawa Eduardo dalam lawatan Macan Kemayoran ke Kediri.

Barisan pertahanan Persija Jakarta diperkuat empat pemain andalannya, yakni Bruno Tubarao, Rizky Ridho, Paulo Ricardo, dan Dony Tri Pamungkas. Keempat pemain tersebut tak tergantikan dalam beberapa laga terakhir Macan Kemayoran.

Lalu di lini tengah, Souza menurunkan trio Rayhan Hannan, Jordi Amat, dan Fabio Calonego. Van Basty Sousa ditepikan oleh pelatih Souza pada laga kali ini. Diharapkan trio lini tengah tersebut bisa tampil solid dan menyuplai bola dengan baik ke lini depan.

Nah, lini depan Persija Jakarta pada sore ini cukup menarik karena Mauro Zijlstra dipercaya tampil sejak menit awal. Striker berlabel Timnas Indonesia itu akhirnya kembali tampil membela Macan Kemayoran setelah sembuh dari cedera panjang.

Terakhir kali, Zijlstra membela Persija Jakarta saat melawan PSM Makassar pada 20 Februari 2026. Eks pemain FC Volendam itu akan ditopang oleh Jean Mota dan Alaeddine Ajaraie yang mengisi sektor sayap kanan dan kiri Macan Kemayoran.