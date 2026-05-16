Hasil Super League 2025/2026: Gustavo Almeida Jadi Pembeda! Persija Jakarta Hajar Persik Kediri 3-1

JawaPos.com - Persija Jakarta menang 3-1 atas Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5) sore.

Dalam laga tersebut, Gustavo Almeida menjadi pembeda setelah masuk di menit ke-53 menggantikan Mauro Zijlstra. Bomber asal Brasil itu sukses mencetak brace, sekaligus membawa Persija Jakarta menang atas Persik Kediri.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - tampil menekan sejak menit awal. Namun Persik Kediri bertahan sangat baik dan memanfaatkan skema serangan balik cepat, tapi belum maksimal.

Persik Kediri menciptakan peluang emas lebih dulu pada menit ke-15 lewat sundulan Jon Toral, namun masih bisa ditangkap Andritany Ardhiyasa. Barisan pertahanan Persija Jakarta tampak kehilangan fokus karena Jon Toral berdiri sangat bebas di dalam kotak terlarang.

Skuad Macan Putih kembali mengancam gawang Persija Jakarta di menit ke-21 lewat tendangan roket sang mantan, Rezaldi Hehanussa. Namun Andritany melakukan penyelamatan spektakuler, sehingga berujung sepak pojok.

Pada menit ke-24, Persik Kediri sukses membuka keran gol lewat tandukan Jose Enrique usai menerima umpan matang dari Ernesto Gomez. Tapi Persija Jakarta langsungn membayar kontan gol tersebut lewat sundulan Rayhan Hannan usai memaksimalkan umpan dari Jordi Amat.

Persik Kediri nyaris menggandakan skor pada menit ke-36 lewat tandukan Jon Toral yang masih melenceng tipis. Macan Putih lagi-lagi mendapat peluang emas di menit ke-43 lewat tendangan Jose Enrique, namun masih bisa ditepis Andritany.