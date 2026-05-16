Super League 2025/2026: Sengit! Persik Kediri vs Persija Jakarta Imbang 1-1 di Babak Pertama

JawaPos.com - Persik Kediri dan Persija Jakarta bermain sengit dengan skor imbang 1-1 di babak pertama dalam pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pukul 15.30 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tampil menekan sejak menit awal. Namun Persik Kediri bertahan sangat baik dan memanfaatkan skema serangan balik cepat, tapi belum maksimal.

Persik Kediri menciptakan peluang emas lebih dulu pada menit ke-15 lewat sundulan Jon Toral, namun masih bisa ditangkap Andritany Ardhiyasa. Barisan pertahanan Persija Jakarta tampak kehilangan fokus karena Jon Toral berdiri sangat bebas di dalam kotak terlarang.

Skuad Macan Putih kembali mengancam gawang Persija Jakarta di menit ke-21 lewat tendangan roket sang mantan, Rezaldi Hehanussa. Namun Andritany melakukan penyelamatan spektakuler, sehingga berujung sepak pojok.

Pada menit ke-24, Persik Kediri sukses membuka keran gol lewat tandukan Jose Enrique usai menerima umpan matang dari Ernesto Gomez. Tapi Persija Jakarta langsungn membayar kontan gol tersebut lewat sundulan Rayhan Hannan usai memaksimalkan umpan dari Jordi Amat.

Persik Kediri nyaris menggandakan skor pada menit ke-36 lewat tandukan Jon Toral yang masih melenceng tipis. Macan Putih lagi-lagi mendapat peluang emas di menit ke-43 lewat tendangan Jose Enrique, namun masih bisa ditepis Andritany.

Persija Jakarta cukup kesulitan menjebol pertahanan tuan rumah dan minim menciptakan peluang di menit-menit akhir babak pertama. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Persik Kediri dan Macan Kemayoran bermain imbang 1-1 di babak pertama.