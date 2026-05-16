Persib Incar Striker Brasil Chrigor Moraes, Top Skor Selangor yang Pecahkan Rekor Bambang Pamungkas

JawaPos.com - Persib Bandung mulai menunjukkan keseriusan menyambut kompetisi musim depan. Setelah sukses menjaga konsistensi di papan atas sepak bola Indonesia, Maung Bandung kini dikabarkan memburu striker asal Brasil Chrigor Moraes, yang tampil tajam bersama klub Malaysia Selangor FC.

Kabar ketertarikan Persib terhadap Chrigor Moraes mencuat dari sejumlah laporan sepak bola regional, termasuk akun pengamat transfer yang cukup dekat dengan perkembangan Persib. Penyerang berusia 25 tahun itu disebut masuk dalam radar transfer untuk memperkuat lini depan tim asuhan Bojan Hodak musim depan.

Nama pemain incaran Persib Chrigor Moraes menjadi sorotan di Malaysia. Musim 2025/26 menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya setelah berhasil mencetak total 44 gol di semua kompetisi bersama Selangor FC.

Rinciannya, Chrigor mencetak 23 gol di Liga Super Malaysia, tujuh gol di ASEAN Club Championship, lima gol di Piala Malaysia, lima gol di Piala FA Malaysia, dan empat gol di AFC Champions League Two.

Catatan tersebut membuat Chrigor sukses memecahkan rekor legenda Indonesia dan Persija Bambang Pamungkas, sebagai pemain Selangor dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim. Rekor milik Bambang Pamungkas yang bertahan selama 21 tahun sebelumnya berada di angka 39 gol.

Produktivitas tinggi Chrigor tentu menjadi alasan kuat mengapa Persib tertarik memboyongnya ke Bandung. Selain memiliki naluri gol yang tajam, striker asal Brasil itu juga dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan bermain di area kotak penalti lawan.

Situasi kontraknya juga membuka peluang transfer. Kontrak Chrigor Moraes bersama Selangor FC dikabarkan akan berakhir pada 30 Mei 2026.

Meski begitu, pihak klub disebut masih berusaha melakukan negosiasi perpanjangan kontrak agar sang pemain tetap bertahan di Malaysia. Jika transfer ini benar terjadi, kehadiran Chrigor bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi Persib Bandung yang diperkirakan akan tampil di beberapa kompetisi musim depan.