Persib Siapkan Strategi Khusus Redam Kelelahan Jelang Duel Penentuan Kontra PSM Makassar

Bobotoh bakal beri dukungan langsung ke pemain Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persaingan menuju gelar juara BRI Super League 2025/26 semakin memanas. Persib Bandung kini bersiap menghadapi laga penting kontra PSM Makassar pada pekan ke-33 yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5).
Demi menjaga kondisi pemain tetap prima, tim pelatih Persib menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi kelelahan akibat perjalanan panjang menuju lokasi pertandingan lawan PSM Makassar.
Pelatih kepala Persib Bojan Hodak, memilih membawa skuadnya lebih awal ke Sulawesi Selatan. Keputusan tersebut diambil karena tim masih harus menempuh perjalanan darat sekitar tiga jam dari Makassar menuju Parepare Lokasi laga lawan PSM Makassar.
Menurut Bojan Hodak, langkah ini penting agar para pemain memiliki waktu pemulihan yang cukup sebelum pertandingan berlangsung. Persib dijadwalkan bermalam terlebih dahulu di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Parepare keesokan harinya.
Situasi ini dianggap cukup krusial mengingat laga kontra PSM bisa menjadi penentu langkah Persib dalam perburuan gelar juara musim ini bersama Borneo FC Samarinda. Saat ini Persib dan Borneo FC masih bersaing ketat di papan atas klasemen.
Pada pekan yang sama, Borneo FC juga akan menjalani laga tandang menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini. Karena itu, setiap poin menjadi sangat penting bagi Maung Bandung.
Di tengah tekanan perebutan gelar, Persib juga harus menghadapi kendala absennya Bojan Hodak di sisi lapangan. Pelatih asal Kroasia tersebut mendapat sanksi larangan mendampingi tim akibat akumulasi kartu kuning. Ini menjadi ketiga kalinya Hodak absen mendampingi Persib musim ini.
Meski begitu, Hodak memastikan timnya tidak mengalami masalah besar karena peran pelatih kepala sementara akan dijalankan asistennya, Igor Tolic. Menurut dia, Igor sudah memahami situasi dan terbiasa mengambil alih tugas di bangku cadangan.
Selain absennya Hodak, Persib juga kehilangan beberapa pemain penting. Federico Barba dan Luciano Guaycochea harus menepi karena akumulasi kartu, sementara Layvin Kurzawa masih dibekap cedera. Kondisi Kurzawa disebut tidak terlalu parah, namun peluang tampil melawan PSM masih diragukan.
