Persis Solo Terancam Degradasi, Milo Andalkan Mental dan Dukungan Suporter

JawaPos.com - Nasib Persis Solo di kompetisi BRI Super League 2025/26 akan ditentukan dalam laga pekan ke-33. Mereka menjamu Dewa United Banten FC di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/5) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi momen hidup-mati bagi Laskar Sambernyawa yang tengah berjuang keluar dari ancaman degradasi super league. Sebelum laga lawan Dewa United, Persis masih tertahan di posisi ke-16 atau batas atas zona degradasi dengan koleksi 28 poin.

Persis terpaut empat angka dari Madura United FC yang berada satu tingkat di atas zona merah super league. Dengan hanya menyisakan dua pertandingan musim ini, kemenangan menjadi harga mati bagi tim asal Solo tersebut.

Meski begitu, kemenangan saja belum tentu cukup menyelamatkan Persis. Mereka juga harus berharap Madura United gagal meraih poin penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada Minggu (17/5). Jika Persis menang tetapi Madura United juga menang, peluang bertahan otomatis tertutup dan Persis dipastikan terdegradasi.

Pelatih Persis Milomir Seslija dikutip dari ileague.id memahami betul besarnya tekanan dalam pertandingan nanti. Namun dia memastikan para pemain siap tampil habis-habisan demi menjaga harapan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Menurut Milo, persiapan tim berjalan cukup baik setelah memiliki waktu pemulihan yang lebih panjang. Fokus latihan tak hanya pada aspek teknis dan taktik, tetapi juga mental bertanding yang dinilai sangat penting dalam laga penuh tekanan seperti ini.

”Kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk bersiap dan juga pemulihan untuk melakoni laga penting. Melawan Dewa United, kami harus menyiapkan banyak hal agar punya kesempatan yang baik,” ujar Milo dalam sesi pre match press conference.

Milo juga menilai Dewa United sebagai salah satu tim dengan kualitas terbaik musim ini. Kedalaman skuad dan konsistensi permainan lawan menjadi tantangan tersendiri bagi Persis.