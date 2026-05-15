Jan Olde Riekerink Waspadai Persis Solo: Laga di Manahan Jadi Penentu Nasib Laskar Sambernyawa Musim Ini

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Persis Solo akan menghadapi laga penting saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (16/5).
Pertandingan ini dipastikan berjalan panas karena kedua tim datang dengan kepentingan besar yang berbeda.
Tuan rumah Persis Solo tengah berada dalam tekanan untuk menjauh dari ancaman degradasi. Laskar Sambernyawa wajib mengamankan poin penuh demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi musim depan.
Baca Juga:Jadwal Lengkap Pekan ke-33 BRI Super League: Persib, Borneo FC, Persis dan Madura dalam Tekanan
Di sisi lain, Dewa United datang dengan target mengunci posisi empat besar klasemen pada akhir musim.
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink dikutip dari ileague.id menyebut pertandingan ini akan menjadi duel dua tim dengan motivasi tinggi. Menurutnya, baik Persis maupun Dewa United sama-sama memiliki target yang tidak bisa ditawar.
Ia menegaskan timnya datang ke Solo dengan target meraih kemenangan. Namun, Riekerink juga memahami situasi sulit yang sedang dihadapi Persis Solo menjelang akhir musim kompetisi.
Baca Juga:Hasil Super League 2025/2026: Dicukur Bhayangkara FC, Madura United dan Persis Solo Adu Kuat hingga Akhir Musim
Persis disebut tidak memiliki banyak pilihan selain memenangi dua laga tersisa sambil berharap hasil tim pesaing berpihak kepada mereka. Situasi itu membuat pertandingan diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal.
Riekerink juga menyinggung kondisi klasemen yang membuat Persis masih bergantung pada hasil pertandingan tim lain, termasuk Madura United FC.
Karena jadwal pertandingan tidak berlangsung bersamaan, persaingan di papan bawah dipastikan semakin menegangkan hingga pekan terakhir.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong