Jan Olde Riekerink Waspadai Persis Solo: Laga di Manahan Jadi Penentu Nasib Laskar Sambernyawa Musim Ini

JawaPos.com - Persis Solo akan menghadapi laga penting saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (16/5).

Pertandingan ini dipastikan berjalan panas karena kedua tim datang dengan kepentingan besar yang berbeda.

Tuan rumah Persis Solo tengah berada dalam tekanan untuk menjauh dari ancaman degradasi. Laskar Sambernyawa wajib mengamankan poin penuh demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Di sisi lain, Dewa United datang dengan target mengunci posisi empat besar klasemen pada akhir musim.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink dikutip dari ileague.id menyebut pertandingan ini akan menjadi duel dua tim dengan motivasi tinggi. Menurutnya, baik Persis maupun Dewa United sama-sama memiliki target yang tidak bisa ditawar.

Ia menegaskan timnya datang ke Solo dengan target meraih kemenangan. Namun, Riekerink juga memahami situasi sulit yang sedang dihadapi Persis Solo menjelang akhir musim kompetisi.

Persis disebut tidak memiliki banyak pilihan selain memenangi dua laga tersisa sambil berharap hasil tim pesaing berpihak kepada mereka. Situasi itu membuat pertandingan diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal.

Riekerink juga menyinggung kondisi klasemen yang membuat Persis masih bergantung pada hasil pertandingan tim lain, termasuk Madura United FC.