Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Farid S. Maulana
Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.37 WIB

Persis Solo Berjuang hingga Tetes Tenaga Terakhir, Milomir Seslija Minta Semua Pemain Bisa Cetak Gol Kontra Dewa United

Persis Solo saat hadapi Persebaya di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya) - Image

Persis Solo saat hadapi Persebaya di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com  – Persis Solo belum menyerah dalam upaya menyelamatkan diri dari ancaman degradasi. Laskar Sambernyawa bertekad mengerahkan seluruh kemampuan pada sisa pertandingan musim ini demi tetap bertahan di kasta tertinggi.

Pelatih Persis Milomir Seslija menegaskan timnya masih memiliki semangat juang tinggi meski berada dalam situasi sulit. Dia meminta seluruh pemain tampil habis-habisan dan tidak bergantung pada satu sosok saja.

“Kami akan terus berjuang hingga tetes tenaga terakhir. Semua pemain harusnya bisa mencetak gol, tidak hanya bergantung kepada satu nama saja,” tegas pelatih asal Bosnia tersebut.

Pernyataan Milomir bukan tanpa alasan. Persis kini masih berada di papan bawah dan belum sepenuhnya aman dari ancaman turun kasta. Hasil laga lain juga membuat persaingan zona bawah semakin ketat.

Kemarin (15/5), Semen Padang harus menelan kekalahan telak 0-7 dari Persebaya Surabaya. Hasil tersebut membuat Kabau Sirah tetap tertahan di posisi ke-17 dengan 20 poin dari 33 laga. Di sisi lain, Persis berada satu tingkat di atas zona merah dengan koleksi 28 poin dari 32 pertandingan.

Situasi tersebut membuat peluang bertahan Persis masih terbuka. Namun, mereka tidak boleh kehilangan poin pada laga-laga tersisa. Sebab, jarak dengan tim-tim di bawahnya belum sepenuhnya aman.

Laga melawan Dewa United malam nanti di Stadion Manahan menjadi ujian penting bagi Persis. Jika gagal meraih hasil positif, posisi mereka berpotensi semakin tertekan menjelang akhir musim.

Milomir berharap para pemainnya mampu menunjukkan mental kuat. Sebab, dalam situasi seperti sekarang, bukan hanya kualitas permainan yang dibutuhkan, tetapi juga karakter dan keberanian menghadapi tekanan.

Persis pun kini tidak punya pilihan selain terus berjuang hingga peluit akhir musim dibunyikan. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Dirumorkan ke Persebaya Surabaya! Kartu Merah Horor Ramadhan Sananta Jadi Sorotan Media Malaysia - Image
Sepak Bola Indonesia

Dirumorkan ke Persebaya Surabaya! Kartu Merah Horor Ramadhan Sananta Jadi Sorotan Media Malaysia

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.27 WIB

Persebaya Surabaya Catat 2 Rekor Baru Sejak Promosi 2018, Bantai Tuan Rumah Semen Padang 7-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Catat 2 Rekor Baru Sejak Promosi 2018, Bantai Tuan Rumah Semen Padang 7-0

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.09 WIB

Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas - Image
Sepak Bola Indonesia

Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.39 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore