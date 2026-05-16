Persis Solo Berjuang hingga Tetes Tenaga Terakhir, Milomir Seslija Minta Semua Pemain Bisa Cetak Gol Kontra Dewa United

Persis Solo saat hadapi Persebaya di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Persis Solo belum menyerah dalam upaya menyelamatkan diri dari ancaman degradasi. Laskar Sambernyawa bertekad mengerahkan seluruh kemampuan pada sisa pertandingan musim ini demi tetap bertahan di kasta tertinggi.
Pelatih Persis Milomir Seslija menegaskan timnya masih memiliki semangat juang tinggi meski berada dalam situasi sulit. Dia meminta seluruh pemain tampil habis-habisan dan tidak bergantung pada satu sosok saja.
“Kami akan terus berjuang hingga tetes tenaga terakhir. Semua pemain harusnya bisa mencetak gol, tidak hanya bergantung kepada satu nama saja,” tegas pelatih asal Bosnia tersebut.
Pernyataan Milomir bukan tanpa alasan. Persis kini masih berada di papan bawah dan belum sepenuhnya aman dari ancaman turun kasta. Hasil laga lain juga membuat persaingan zona bawah semakin ketat.
Kemarin (15/5), Semen Padang harus menelan kekalahan telak 0-7 dari Persebaya Surabaya. Hasil tersebut membuat Kabau Sirah tetap tertahan di posisi ke-17 dengan 20 poin dari 33 laga. Di sisi lain, Persis berada satu tingkat di atas zona merah dengan koleksi 28 poin dari 32 pertandingan.
Situasi tersebut membuat peluang bertahan Persis masih terbuka. Namun, mereka tidak boleh kehilangan poin pada laga-laga tersisa. Sebab, jarak dengan tim-tim di bawahnya belum sepenuhnya aman.
Laga melawan Dewa United malam nanti di Stadion Manahan menjadi ujian penting bagi Persis. Jika gagal meraih hasil positif, posisi mereka berpotensi semakin tertekan menjelang akhir musim.
Milomir berharap para pemainnya mampu menunjukkan mental kuat. Sebab, dalam situasi seperti sekarang, bukan hanya kualitas permainan yang dibutuhkan, tetapi juga karakter dan keberanian menghadapi tekanan.
Persis pun kini tidak punya pilihan selain terus berjuang hingga peluit akhir musim dibunyikan.
