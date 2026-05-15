Jelang Lawan Persis Solo, Ivar Jenner Sebut Dewa United Wajib Menang demi Harga Diri Tim

JawaPos.com - Gelandang Ivar Jenner menegaskan kesiapan Dewa United Banten FC menghadapi tekanan saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Sabtu (16/5), dipastikan menjadi laga penting bagi kedua tim yang sama-sama membawa misi besar di akhir musim.

Persis Solo membutuhkan poin untuk menjauh dari ancaman degradasi. Situasi itu membuat laga diprediksi berjalan ketat sejak menit awal.

Namun di sisi lain, Dewa United juga datang dengan motivasi tinggi demi mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen.

Ivar Jenner mengatakan timnya sudah menyiapkan diri dengan baik menghadapi tekanan permainan tuan rumah.

Pemain berusia 22 tahun itu menilai Persis akan tampil agresif karena sedang berada dalam situasi yang tidak mudah.

“Karena mereka ingin bertahan di liga ini, dan bagi kami target kami adalah tetap berada di posisi keempat seperti sekarang. Jadi kami bersiap dengan baik dan harus menyelesaikan pertandingan ini,” ujar Ivar dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Pemain Timnas Indonesia tersebut juga menegaskan bahwa dua laga terakhir musim ini menjadi momen penting bagi Dewa United untuk menutup kompetisi dengan hasil maksimal. Setelah menghadapi Persis Solo, Banten Warriors masih harus menjalani duel melawan Bali United.