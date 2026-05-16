Diam-Diam Dekati Mesin Gol Dewa United! Marak Rumor Persebaya Surabaya Siap Bajak Alex Martins

Striker Dewa United Alex Martins saat menghadapi Persebaya musim lalu. Ia kini dikabarkan masuk radar transfer Persebaya untuk musim depan. (Dok. Media Persebaya)
JawaPos.com — Rumor transfer Persebaya Surabaya untuk musim depan makin panas setelah nama Alex Martins dikabarkan masuk radar Green Force. Striker asal Brasil milik Dewa United itu disebut sudah dihubungi manajemen Persebaya Surabaya dan kini tinggal menunggu respons sang pemain terkait tawaran yang diberikan untuk kompetisi musim 2026/2027.
Kabar tersebut langsung memancing perhatian Bonek karena Alex Martins bukan penyerang sembarangan di Super League musim ini.
Penyerang berusia 32 tahun itu tampil tajam bersama Dewa United dan kini berada di jajaran kandidat top skor sementara kompetisi.
Rumor kedekatan Alex Martins dengan Persebaya Surabaya pertama kali mencuat lewat akun Instagram sepak bola Indonesia @SerdaduMerahPutih1945 yang kemudian diunggah ulang oleh fanbase Green Force, @tribunpersebaya.
Informasi itu menyebut Persebaya Surabaya dikatikan dengan bomber asal Brasil tersebut.
“RUMOUR. Persebaya tengah dikaitkan dengan penyerang asal Brasil berusia 32 tahun, Alex Martins, yang saat ini memperkuat Dewa United FC,” tulis akun @tribunpersebaya.
Dalam unggahan itu juga disebut jika Persebaya Surabaya masih menunggu jawaban dari sang pemain terkait proposal yang sudah diberikan.
Rumor tersebut terasa masuk akal melihat kebutuhan Persebaya Surabaya terhadap striker haus gol musim depan.
Green Force memang membutuhkan sosok penyerang tajam untuk meningkatkan produktivitas lini depan setelah performa inkonsisten sektor serang sepanjang musim ini.
Alex Martins dinilai cocok dengan karakter permainan Persebaya Surabaya karena memiliki postur ideal dan naluri mencetak gol tinggi.
