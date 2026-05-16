Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.27 WIB

Diam-Diam Dekati Mesin Gol Dewa United! Marak Rumor Persebaya Surabaya Siap Bajak Alex Martins

Striker Dewa United Alex Martins saat menghadapi Persebaya musim lalu. Ia kini dikabarkan masuk radar transfer Persebaya untuk musim depan. (Dok. Media Persebaya) - Image

Striker Dewa United Alex Martins saat menghadapi Persebaya musim lalu. Ia kini dikabarkan masuk radar transfer Persebaya untuk musim depan. (Dok. Media Persebaya)

JawaPos.com — Rumor transfer Persebaya Surabaya untuk musim depan makin panas setelah nama Alex Martins dikabarkan masuk radar Green Force. Striker asal Brasil milik Dewa United itu disebut sudah dihubungi manajemen Persebaya Surabaya dan kini tinggal menunggu respons sang pemain terkait tawaran yang diberikan untuk kompetisi musim 2026/2027.

Kabar tersebut langsung memancing perhatian Bonek karena Alex Martins bukan penyerang sembarangan di Super League musim ini.

Penyerang berusia 32 tahun itu tampil tajam bersama Dewa United dan kini berada di jajaran kandidat top skor sementara kompetisi.

Mengapa Alex Martins Dikaitkan dengan Persebaya Surabaya?

Rumor kedekatan Alex Martins dengan Persebaya Surabaya pertama kali mencuat lewat akun Instagram sepak bola Indonesia @SerdaduMerahPutih1945 yang kemudian diunggah ulang oleh fanbase Green Force, @tribunpersebaya.

Informasi itu menyebut Persebaya Surabaya dikatikan dengan bomber asal Brasil tersebut.

“RUMOUR. Persebaya tengah dikaitkan dengan penyerang asal Brasil berusia 32 tahun, Alex Martins, yang saat ini memperkuat Dewa United FC,” tulis akun @tribunpersebaya.

Dalam unggahan itu juga disebut jika Persebaya Surabaya masih menunggu jawaban dari sang pemain terkait proposal yang sudah diberikan.

Rumor tersebut terasa masuk akal melihat kebutuhan Persebaya Surabaya terhadap striker haus gol musim depan.

Green Force memang membutuhkan sosok penyerang tajam untuk meningkatkan produktivitas lini depan setelah performa inkonsisten sektor serang sepanjang musim ini.

Alex Martins dinilai cocok dengan karakter permainan Persebaya Surabaya karena memiliki postur ideal dan naluri mencetak gol tinggi.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Dirumorkan ke Persebaya Surabaya! Kartu Merah Horor Ramadhan Sananta Jadi Sorotan Media Malaysia - Image
Sepak Bola Indonesia

Dirumorkan ke Persebaya Surabaya! Kartu Merah Horor Ramadhan Sananta Jadi Sorotan Media Malaysia

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.27 WIB

Persebaya Surabaya Catat 2 Rekor Baru Sejak Promosi 2018, Bantai Tuan Rumah Semen Padang 7-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Catat 2 Rekor Baru Sejak Promosi 2018, Bantai Tuan Rumah Semen Padang 7-0

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.09 WIB

Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas - Image
Sepak Bola Indonesia

Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.39 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore