Link Live Streaming Persik Kediri vs Persija Jakarta: Main Sore di Stadion Brawijaya, Laga Kandang Terakhir Macan Putih

Persik Kediri membidik kemenangan atas Semen Padang demi memastikan bertahan di Super League musim depan. (Dok. Persik)
JawaPos.com - Duel antara Persik Kediri versus Persija Jakarta akan tersaji pada pekan ke-33 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026) dengan waktu kick-off pukul 15.30 WIB.
Pertandingan tersebut menjadi serba terakhir bagi kedua kesebelasan. Ini menjadi pertandingan kandang terakhir Persik Kediri, sementara laga tandang terakhir bagi Persija Jakarta.
Sebagai tuan rumah, Persik Kediri memiliki modal bagus untuk menantang Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Putih itu membawa modal kemenangan tandang 3-0 atas Semen Padang FC pada Jumat (8/5) lalu.
Sementara Persija Jakarta tidak membawa modal bagus ke Kediri setelah kalah dalam duel klasik kontra Persib Bandung. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menelan kekalahan 1-2 dari sang rival dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mewaspadai kebangkitan Persija Jakarta. Terlebih, skuad Macan Kemayoran datang dengan kekuatan penuh ke kandang Macan Putih.
"Kami selalu serius di tiap pertandingan. Termasuk lawan Persija Jakarta. Saya tahu mereka juga serius dan ingin dapat tiga poin," kata Reina, dipetik dari laman I.League, Sabtu (16/5//2026).
"Saya amati Persija ke Kediri membawa pemain terbaiknya. Kami juga akan menurunkan skuat terbaik untuk menghadapi mereka," sambungnya.
Ya, Persija Jakarta sangat serius menatap laga kontra Persik Kediri kendati sudah dipastikan finis posisi ketiga. Mauricio Souza selaku pelatih bahkan menegaskan tidak akan melakukan rotasi pemain demi membawa pulang poin penuh.
"Tidak (ada rotasi). Sudah beberapa waktu kami tidak meraih kemenangan di kompetisi ini, (jadi) kami akan turun dengan kekuatan maksimal,” tegas Souza.
“Saya sangat menghormati tim Persik. Semua pertandingan Persik yang saya tonton sangat saya sukai. Ini adalah tim yang dilatih dengan sangat baik menurut pandangan saya, memiliki struktur penyerangan yang baik. Mereka juga (bisa) mengubah struktur selama pertandingan, dan memiliki pemain-pemain yang bagus. Jadi besok kami akan tampil dengan kekuatan penuh untuk mencoba meraih kemenangan,” tambahnya.
