Prediksi Lengkap Persik Kediri vs Persija Jakarta: Statistik Berpihak ke Macan Kemayoran, Unggul 5 Pertemuan Terakhir

JawaPos.com – Persik Kediri punya catatan buruk setiap bertemu Persija Jakarta. Tengok saja statistik lima pertemuan terakhir. Macan Putih selalu kalah dari Macan Kemayoran (lihat data).

Rentetan hasil buruk itulah yang ingin dihentikan Persik ketika menjamu Persija di Stadion Brawijaya, Kediri, sore nanti (siaran langsung di Indosiar pukul 15.30 WIB).

Persik punya alasan kuat untuk menyudahi hegemoni tersebut.

“Ada dua alasan utama. Pertama, karena kemenangan adalah hal penting bagi kami, klub, dan suporter. Bisa menang atas salah satu klub terbaik di kompetisi ini juga merupakan tantangan,” kata pelatih Persik, Marcos Reina Torres.

Alasan kedua tentu saja demi memburu happy ending. Sebab, duel ini menjadi laga penutup Macan Putih di Stadion Brawijaya musim ini.

“Kami ingin memberikan kemenangan kepada suporter. Menang melawan tim besar tentu akan sangat spesial,” tambah pelatih asal Spanyol tersebut.

Kebetulan, Persija datang dengan mental yang kurang meyakinkan. Macan Kemayoran baru saja kalah 1-2 dari rival utamanya, Persib Bandung (10/5).

Lima Pertamuan Terakhir Persik Kediri vs Persija Jakarta 20 November 2025

Persija Jakarta 3-1 Persik Kediri