Clear! Persik Kediri Bisa Jamu Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Panpel Singgung Harga Tiket

Suporter Persik Kediri memberikan dukungan laga Persik di Stadion Brawijaya Kediri. (Persik/Antara)
JawaPos.com – Persik Kediri akhirnya mendapat angin segar jelang laga kandang menghadapi Persija Jakarta. Setelah sempat terkendala persoalan perizinan pada beberapa pertandingan musim ini, Macan Putih dipastikan bisa kembali menggunakan Stadion Brawijaya sebagai venue pertandingan.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persik Kediri Tri Widodo. Menurut dia, seluruh proses administrasi dan perizinan untuk pertandingan menghadapi Persija sudah rampung.
“Perizinan sudah clear semuanya. Tinggal pelaksanaan saja. Harga tiket seperti biasa. Tidak ada kenaikan atau penurunan,” ujarnya.
Dengan begitu, Persik dapat kembali bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Brawijaya, Kediri, pada pertandingan yang dijadwalkan berlangsung besok (16/5).
Kepastian ini menjadi kabar baik bagi Persik dan suporternya. Sebab, sepanjang musim ini tim berjuluk Macan Putih itu sudah empat kali gagal menggelar pertandingan kandang di Stadion Brawijaya akibat persoalan perizinan.
Situasi tersebut sempat membuat Persik harus mencari alternatif venue demi memastikan pertandingan tetap bisa berlangsung sesuai jadwal. Kini, dengan izin yang telah dikantongi, tim dapat kembali merasakan atmosfer bermain di kandang sendiri.
Manajemen berharap tidak ada lagi hambatan hingga hari pelaksanaan pertandingan. Selain itu, kehadiran langsung suporter di Stadion Brawijaya juga diharapkan mampu menjadi suntikan motivasi bagi tim saat menghadapi Persija Jakarta.
