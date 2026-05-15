Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 15 Mei 2026 | 21.30 WIB

Profil Miguel Pereira! Kandidat Striker Baru Persebaya Surabaya, Pernah Menang 8-0 dan Catat Hattrick di Liga Portugal

Miguel Pereira menjadi calon kuat striker baru Persebaya Surabaya usai tampil produktif di kompetisi Portugal. (Instagram @miguelpereiraaa11)

JawaPos.com - Nama Miguel Pereira mulai menguat sebagai calon striker baru Persebaya Surabaya untuk musim 2026/2027 setelah muncul kabar manajemen sudah menyodorkan kontrak berdurasi dua musim. Penyerang asal Portugal berusia 27 tahun itu mencuri perhatian lewat catatan 35 gol, 18 assist, serta torehan tiga brace dan satu hattrick di kompetisi Portugal.

Kabar kedekatan Miguel Pereira dengan Persebaya Surabaya pertama kali ramai dibahas fanbase Green Force di media sosial. Salah satu akun fanbase, @bondonekat_media, menyebut proses negosiasi sudah memasuki tahap serius menjelang musim baru.

Miguel Pereira, 27, berposisi Striker yang bermain di Liga 2 Portugal, selangkah lagi akan bergabung dengan Persebaya musim depan. Kontrak 2 musim sudah disodorkan oleh Manajemen kepada sang pemain,” tulis akun tersebut.

Siapa Miguel Pereira yang Dikaitkan dengan Persebaya Surabaya?

Miguel Pereira memiliki nama lengkap Miguel Angelo Marques Pinto Pereira dan lahir di Peso da Regua, Portugal, pada 31 Januari 1999. Striker dengan tinggi 1,78 meter itu dikenal sebagai penyerang fleksibel karena bisa bermain sebagai depan tengah, sayap kiri, maupun sayap kanan.

Saat ini Miguel Pereira tercatat memperkuat Lusitania FC Lourosa sejak 8 Juli 2024. Kontraknya bersama klub Portugal itu berlaku hingga 30 Juni 2026 setelah mendapat perpanjangan kontrak pada 10 Juni 2025.

Miguel Pereira juga berada di bawah agen CNFoot dan memiliki kaki dominan kanan. Nilai pasar sang pemain saat ini mencapai Rp 6,08 miliar berdasar data Transfermarkt yang ramai dibahas pendukung Green Force.

Karir Miguel Pereira banyak dihabiskan di kompetisi Portugal dengan pengalaman berpindah klub cukup panjang. Dia pernah membela Braga U17, Ascoli U19 di Italia, SC Espinho U19, Taipas, Felgueiras, Espinho, S. Joao Ver, Oliveirense, hingga kini bermain untuk Lusitânia FC Lourosa.

Statistik Miguel Pereira, Tajam dan Produktif di Portugal

Catatan statistik Miguel Pereira cukup menarik untuk ukuran penyerang yang bermain di kasta bawah Portugal. Dari total 157 pertandingan sepanjang karier senior dan level usia muda, dia mampu mengoleksi 35 gol dan 18 assist.

Performa terbaiknya terlihat saat memperkuat Lusitania FC Lourosa dengan torehan 16 gol dan 10 assist dari 69 pertandingan. Miguel Pereira juga mencatat 6.062 menit bermain bersama klub tersebut.

