Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 15 Mei 2026 | 21.19 WIB

Pelukan Terakhir Kabau Sirah! Jadwal dan Link Live Streaming Semen Padang vs Persebaya Surabaya Hari Ini

Pemain Persebaya Surabaya berduel dengan Semen Padang pada laga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang. (Semen Padang) - Image

Pemain Persebaya Surabaya berduel dengan Semen Padang pada laga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang. (Semen Padang)

JawaPos.com — Semen Padang akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Duel ini menjadi laga kandang terakhir Kabau Sirah di kasta tertinggi sebelum resmi turun ke Championship musim depan, sementara Persebaya Surabaya memburu finis empat besar bersama Bernardo Tavares.

Pertandingan Semen Padang vs Persebaya Surabaya disiarkan langsung Indosiar dan dapat diakses melalui live streaming Vidio.

Atmosfer emosional diprediksi menyelimuti stadion karena publik Padang akan memberi salam perpisahan terakhir untuk tim kesayangannya di Super League.

Mengapa Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya Tetap Menarik?

Duel Semen Padang vs Persebaya Surabaya memang tak lagi menentukan perebutan gelar maupun nasib degradasi.

Namun pertandingan ini tetap menyimpan tensi tinggi karena menjadi momen terakhir Kabau Sirah bermain di kandang pada level tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Semen Padang dipastikan terdegradasi ke Championship 2026/2027 setelah gagal keluar dari zona bawah klasemen.

Dari total 32 pertandingan, tim asuhan Imran Nahumarury hanya mampu mencatat lima kemenangan, lima hasil imbang, dan menelan 22 kekalahan.

Catatan tersebut membuat langkah Rosad Setiawan dan kolega tak mampu bersaing dengan klub lain yang memiliki kedalaman skuad lebih stabil.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tanpa Bruno Moreira! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Semen Padang Versi Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Bruno Moreira! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Semen Padang Versi Bonek

Jumat, 15 Mei 2026 | 21.14 WIB

Selamatkan Muka Semen Padang, Lumat Persebaya Surabaya! Samuel Simanjuntak Usung Misi Terakhir di Penghujung Musim - Image
Sepak Bola Indonesia

Selamatkan Muka Semen Padang, Lumat Persebaya Surabaya! Samuel Simanjuntak Usung Misi Terakhir di Penghujung Musim

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.25 WIB

Jelang Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Kondisi Malik Risaldi dan Koko Ari Mulai Membaik - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Kondisi Malik Risaldi dan Koko Ari Mulai Membaik

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.00 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore