Pelukan Terakhir Kabau Sirah! Jadwal dan Link Live Streaming Semen Padang vs Persebaya Surabaya Hari Ini

JawaPos.com — Semen Padang akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Duel ini menjadi laga kandang terakhir Kabau Sirah di kasta tertinggi sebelum resmi turun ke Championship musim depan, sementara Persebaya Surabaya memburu finis empat besar bersama Bernardo Tavares.

Pertandingan Semen Padang vs Persebaya Surabaya disiarkan langsung Indosiar dan dapat diakses melalui live streaming Vidio.

Atmosfer emosional diprediksi menyelimuti stadion karena publik Padang akan memberi salam perpisahan terakhir untuk tim kesayangannya di Super League.

Mengapa Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya Tetap Menarik? Duel Semen Padang vs Persebaya Surabaya memang tak lagi menentukan perebutan gelar maupun nasib degradasi.

Namun pertandingan ini tetap menyimpan tensi tinggi karena menjadi momen terakhir Kabau Sirah bermain di kandang pada level tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Semen Padang dipastikan terdegradasi ke Championship 2026/2027 setelah gagal keluar dari zona bawah klasemen.

Dari total 32 pertandingan, tim asuhan Imran Nahumarury hanya mampu mencatat lima kemenangan, lima hasil imbang, dan menelan 22 kekalahan.