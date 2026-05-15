Bisa Main 3 Posisi! Miguel Pereira Dikabarkan Jadi Bomber Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan selangkah lagi mendapatkan striker asal Portugal Miguel Pereira untuk menghadapi Super League 2026/2027. Penyerang berusia 27 tahun itu disebut sudah menerima tawaran kontrak dua musim dari manajemen Green Force dan diproyeksikan menjadi ujung tombak baru era pelatih Bernardo Tavares setelah tampil produktif di Liga 2 Portugal.

Siapa Miguel Pereira yang Dikaitkan dengan Persebaya Surabaya? Nama Miguel Pereira mulai ramai dibicarakan setelah salah satu fanbase Persebaya Surabaya mengabarkan proses negosiasi dengan sang pemain sudah berjalan intens. Striker milik Lusitania FC Lourosa itu disebut tinggal selangkah lagi bergabung untuk memperkuat Green Force musim depan.

”Miguel Pereira, 27, berposisi Striker yang bermain di Liga 2 Portugal, selangkah lagi akan bergabung dengan Persebaya musim depan. Kontrak 2 musim sudah disodorkan oleh Manajemen kepada sang pemain. Statistik bisa di lihat di Transfermarkt,” tulis fanbase @bondonekat_media.

Miguel Pereira memiliki nama lengkap Miguel Angelo Marques Pinto Pereira dan lahir di Peso da Regua, Portugal, pada 31 Januari 1999. Pemain setinggi 1,78 meter itu dikenal sebagai penyerang berkaki kanan dengan fleksibilitas tinggi karena mampu bermain di tiga posisi berbeda di lini depan.

Selain beroperasi sebagai penyerang tengah, Miguel Pereira juga bisa dimainkan di sektor sayap kiri maupun sayap kanan. Kemampuan bermain di berbagai posisi itu dinilai cocok dengan kebutuhan Bernardo Tavares yang dikenal menyukai pemain ofensif dengan mobilitas tinggi.

Saat ini Miguel Pereira masih terikat kontrak bersama Lusitania FC Lourosa hingga 30 Juni 2026. Nilai pasar sang pemain mencapai Rp 6,08 miliar dan berada di bawah naungan agen CNFoot.

Statistik Miguel Pereira Cukup Menarik untuk Liga Indonesia Secara statistik, Miguel Pereira menunjukkan performa yang cukup menjanjikan sepanjang karier profesionalnya di Portugal. Dari total 157 pertandingan di berbagai kompetisi, dia berhasil mencatatkan 35 gol dan 18 assist dengan total waktu bermain mencapai 12.004 menit.

Catatan terbaiknya hadir bersama Lusitânia FC Lourosa dengan torehan 16 gol dan 10 assist dari 69 pertandingan. Produktivitas itu membuat namanya mulai mendapat perhatian beberapa klub luar Portugal, termasuk Persebaya Surabaya.