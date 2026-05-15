Jadwal dan Siaran Langsung Semen Padang vs Persebaya Surabaya! Misi Bernardo Tavares Meroket ke 4 Besar

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memburu posisi empat besar saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) pukul 15.30 WIB. Laga yang disiarkan langsung Indosiar dan live streaming Vidio itu menjadi kesempatan terakhir Green Force menjaga momentum positif bersama pelatih Bernardo Tavares.
Pertemuan ini tetap menarik perhatian pecinta sepak bola nasional meski hasil akhirnya tak lagi memengaruhi nasib kedua tim secara signifikan.
Bagi Semen Padang FC, pertandingan ini menjadi laga kandang terakhir mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.
Suporter Kabau Sirah diprediksi tetap memadati stadion untuk memberikan dukungan terakhir sebelum tim turun kasta ke Championship musim depan.
Sementara Persebaya Surabaya datang dengan motivasi berbeda karena masih memiliki peluang menutup musim di posisi empat besar klasemen.
Tambahan tiga poin menjadi target utama demi menjaga tren positif bersama pelatih anyar Bernardo Tavares.
Semen Padang FC memang sudah dipastikan terdegradasi ke Championship 2026/2027. Namun, tim asuhan Imran Nahumarury dipastikan tetap ingin menutup musim kandang dengan hasil manis di depan pendukung sendiri.
Perjalanan Kabau Sirah musim ini berlangsung berat sejak awal kompetisi. Dari total 32 pertandingan, Semen Padang FC hanya mampu meraih lima kemenangan, lima hasil imbang, dan menelan 22 kekalahan.
