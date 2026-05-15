Harapan Terakhir Imran Nahumarury! Semen Padang Ingin Tutup Laga Kandang dengan Kemenangan atas Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Semen Padang FC bertekad menutup laga kandang terakhir Super League 2025/2026 dengan kemenangan saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Meski sudah dipastikan terdegradasi ke kasta kedua, tim asuhan Imran Nahumarury tetap memburu hasil manis sebagai hadiah terakhir untuk suporter dan masyarakat Sumatera Barat.

Musim memang tak berjalan sesuai harapan bagi Kabau Sirah.

Namun laga kontra Persebaya Surabaya tetap punya arti besar karena menjadi pertandingan kandang terakhir sebelum Stadion Haji Agus Salim memasuki masa renovasi.

Mengapa Laga Ini Tetap Penting untuk Semen Padang FC? Semen Padang FC memang sudah kehilangan peluang bertahan di Super League musim depan. Tim berjuluk Kabau Sirah itu kini berada di posisi ke-17 klasemen dengan koleksi 20 poin dari 32 pertandingan.

Situasi itu membuat laga melawan Persebaya Surabaya tak lagi memengaruhi nasib mereka di klasemen.

Meski begitu, Imran Nahumarury menegaskan timnya tetap wajib menyelesaikan musim secara profesional hingga pertandingan terakhir.

“Persiapan berjalan seperti biasa di laga home. Tentu laga yang sudah tak punya pengaruh untuk kami. Tapi kami tetap akan profesional sampai akhir nanti dengan berusaha maksimal di dua laga terakhir, home dan away. Dan tentu saya harap pemain tetap antusias untuk meraih kemenangan sebagai hadiah terakhir untuk masyarakat Padang,” kata Imran Nahumarury pada sesi pre match press conference, Kamis (14/5/2026).