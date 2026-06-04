Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

JawaPos.com - Timnas Haiti dan Timnas Peru akan saling berhadapan dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Miami, Amerika Serikat, Sabtu (6/6/2026) pagi WIB.

Meski hanya berstatus laga uji coba, duel ini tetap menarik perhatian karena menjadi bagian penting dari persiapan kedua tim menghadapi agenda masing-masing di level internasional.

Bagi Haiti, pertandingan ini memiliki arti yang sangat penting. Tim asal Karibia tersebut akan menjadikan laga melawan Peru sebagai ujian terakhir sebelum memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026.

Setelah melalui perjalanan panjang di babak kualifikasi zona CONCACAF, Haiti berhasil mengamankan tiket menuju putaran final dan kini tengah berupaya menjaga momentum positif yang sudah mereka bangun dalam beberapa bulan terakhir.

Kepercayaan diri skuad Haiti sedang berada pada level tinggi. Dalam sejumlah pertandingan terakhir, mereka menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dari segi organisasi permainan dan efektivitas saat menyerang.

Hasil positif yang diraih sepanjang kualifikasi menjadi bukti bahwa Haiti bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata.

Modal terbaik mereka datang dari laga persahabatan terakhir saat berhasil mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 4-0.

Kemenangan tersebut tidak hanya menunjukkan ketajaman lini depan, tetapi juga memperlihatkan soliditas lini belakang yang mampu menjaga gawang tetap bersih hingga peluit akhir dibunyikan.