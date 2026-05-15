Rumor Transfer Super League: Persebaya Incar 2 Pemain Timnas Abroad Demi Target Juara!

JawaPos.com - Jelang berakhirnya Super League 2025/2026, beberapa rumor mengenai transfer pemain mulai beredar. Persebaya Surabaya yang menargetkan menjadi juara liga sebelum usia klub 100 tahun pada 2027, mulai dikaitkan dengan dua pemain Timnas Indonesia yakni Ramadhan Sananta dan Marselino Ferdinan.

Ramadhan Sananta resmi mengakhiri perjalanan bersama klub Brunei yang bermain di Liga Super Malaysia, DPMM FC pada 13 Mei 2026. Striker bertipe nomor sembilan tersebut dikabarkan akan kembali ke Super League dengan Persebaya menjadi tim terdepan untuk memboyongnya.

Kedekatan pelatih The Green Force Persebaya saat ini, Bernardo Tavares dengan sang pemain diyakini akan mempermudah proses transfer. Sananta dan Tavares pernah bekerjasama di PSM Makassar pada musim 2023 dengan menghasilkan satu gelar juara Liga 1.

Prestasi tersebut yang akhirnya membuat nama sang striker dan pelatih asal Portugal tersebut dikenal luas oleh pecinta sepak bola Tanah Air.

Persebaya juga disebut ingin memulangkan gelandang serang Marselino Ferdinan yang kini bermain di Oxford United. Kontrak sang pemain bersama klub Inggris tersebut berakhir pada 30 Juni 2026.