Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 15 Mei 2026 | 16.09 WIB

Prediksi Susunan Pemain Semen Padang vs Persebaya Surabaya: Imran Nahumarury Siapkan Rotasi, Bernardo Tavares Waspada

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury. (Istimewa)

JawaPos.com  – Persebaya Surabaya gagal mencatatkan empat kemenangan beruntun setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Persis Solo pada 9 Mei lalu.

Sebagai gantinya, Green Force tetap mengincar kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim, Padang, sore ini.

Kabau Sirah, julukan Semen Padang, sedang berada dalam performa buruk. Mereka baru saja menelan tujuh kekalahan beruntun. Statistiknya pun kurang memuaskan setelah kebobolan 11 gol dan hanya mampu mencetak satu gol.

Selain itu, mental para pemain juga tidak baik-baik saja karena tiga di antaranya dipastikan terdegradasi ke kasta kedua. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Persebaya yang belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Tak hanya itu, Persebaya juga selalu mencatatkan clean sheet dalam empat laga terakhir. Meski demikian, pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, enggan meremehkan lawannya.

“Karena lawan akan bermain tanpa beban. Situasi seperti itu biasanya justru membuat mereka lebih berbahaya,” kata Tavares dikutip dari laman resmi klub.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, laga melawan Semen Padang tetap akan berlangsung sulit.

“Kami memperkirakan mereka akan bermain dengan low block untuk menutup ruang, lalu menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Kami harus lebih sabar dan cerdas dalam membangun serangan,” terang pelatih 46 tahun itu.

Tavares berharap anak asuhnya tampil lebih kreatif agar tidak kembali kesulitan mencetak gol seperti saat menghadapi Persis Solo.

“Kami berharap bisa menunjukkan permainan yang lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya dan membawa pulang hasil positif,” bebernya.

