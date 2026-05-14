Tak Banyak Waktu Persiapan, Persebaya Tetap Optimistis Curi Kemenangan dari Semen Padang

Persebaya Surabaya akan menghadapi laga super league lawan Semen Padang. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya tak punya banyak waktu untuk menikmati jeda setelah hasil imbang melawan Persis Solo. Jadwal kompetisi super league yang padat membuat Green Force harus segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya menghadapi Semen Padang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Jumat (15/5) sore.
Meski datang dengan waktu persiapan yang terbatas, Persebaya tetap membawa modal penting jelang lawan Semen padang. Lini belakang tim asuhan Bernardo Tavares sedang berada dalam performa yang cukup solid pada laga super league.
Dalam empat pertandingan terakhir, Persebaya sukses mencatatkan clean sheet dan belum sekali pun kebobolan. Penampilan apik itu tak lepas dari peran penjaga gawang Andhika Ramadhani.
Kiper muda asal Surabaya tersebut tampil konsisten sepanjang musim ini. Dari 10 laga yang sudah dijalani, Andhika membukukan 31 penyelamatan, tiga intersep, dan satu sapuan penting di area pertahanan.
Namun, Andhika mengakui kondisi tim jelang pertandingan melawan Semen Padang tidak sepenuhnya ideal. Recovery yang singkat membuat tim pelatih tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan materi latihan secara maksimal.
”Persiapan dari pemain seperti yang dikatakan Coach Tavares, kita tidak cukup banyak persiapan pada laga lawan Semen Padang besok sore. Tapi kita akan memaksimalkan apa yang diminta pelatih untuk laga besok,” ujar Andhika dalam sesi konferensi pers dikutip dari persebaya.id.
Hasil imbang melawan Persis Solo juga masih menyisakan rasa kecewa di ruang ganti Persebaya. Karena itu, para pemain bertekad tidak kembali kehilangan poin saat tampil di Padang.
”Kita akan memaksimalkan pada dua laga ini, karena kemarin kita kurang maksimal lawan Solo. Kita akan mencatatkan sejarah untuk menang di sini,” lanjut Andhika.
Persebaya memang membawa target besar dalam lawatan kali ini. Selain menjaga posisi di papan atas klasemen, kemenangan juga dibutuhkan untuk memperbaiki catatan tandang mereka di markas Semen Padang yang selama ini tidak mudah ditaklukkan.
