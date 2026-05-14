Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Kamis, 14 Mei 2026 | 16.58 WIB

Indonesia Berpeluang Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Gelar Format Dua Divisi Bersama Hong Kong

Suporter Timnas Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Indonesia Berpeluang Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Wacana Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 mulai mengemuka. PSSI mengakui sudah ada pembahasan terkait peluang tersebut, meski hingga kini belum ada keputusan resmi dari pihak penyelenggara.

Exco PSSI Buka Suara

Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan pembicaraan mengenai kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah sempat dibahas di internal federasi. Namun, seluruh detail turnamen masih menunggu pengumuman resmi.

“Kemarin sepertinya ada pembahasan. Salah satu pembahasannya mengarah ke sana,” ujar Arya.

Belakangan, media South China Morning Post melaporkan bahwa Indonesia dan Hong Kong disebut bakal menjadi penyelenggara bersama FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026.

Dalam laporan tersebut, turnamen dikabarkan menggunakan format dua divisi. Indonesia disebut menjadi tuan rumah Divisi 1, sedangkan Hong Kong dipercaya menggelar Divisi 2.

Divisi 1 diproyeksikan bakal diikuti oleh Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Sementara itu, Divisi 2 kemungkinan dihuni oleh Hong Kong, Kamboja, Myanmar, Laos, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Selain negara-negara ASEAN, turnamen itu juga disebut bakal menghadirkan beberapa tim Asia, seperti China dan India. Namun, Arya meminta publik menunggu kepastian resmi terkait format maupun peserta kompetisi tersebut.

“Bisa jadi. Jadi, kita tunggu saja karena belum diumumkan. Tunggu pihak yang akan mengumumkannya,” lanjutnya.

FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri pertama kali diperkenalkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada Oktober 2025.

Turnamen tersebut menjadi bagian dari kerja sama FIFA dan ASEAN dalam pengembangan sepak bola Asia Tenggara. Infantino menilai kejuaraan itu dapat menjadi wadah bagi pemain-pemain terbaik Asia Tenggara untuk tampil dan bersaing di level internasional.

