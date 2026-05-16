Persaingan Gelar Tak Bikin Gentar! Kakang Rudianto Janji Habis-habisan demi Persib Bandung Hattrick Juara

JawaPos.com - Pemain muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, bicara soal persaingan panas timnya dalam perburuan gelar juara dengan Borneo FC. Kakang mengaku tak gentar dengan persaingan ketat tersebut dan menegaskan siap tampil habis-habisan di dua laga tersisa demi membawa timnya meraih hattrick gelar juara.

Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026. Kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 75 poin di puncak klasemen sementara, pada dua laga tersisa musim ini.

Kakang menyambut antusias persaingan ketat gelar juara tersebut. Kata dia, situasi tersebut melecut semangat pemain Persib Bandung untuk menyapu bersih dua laga tersisa dengan hasil kemenangan.

"Cukup seru karena poinnya sama. Jadi, kami bakal lebih kerja keras di dua laga nanti," ujar Kakang, dipetik dari laman Persib Bandung, Sabtu (16/5/2026).

Pemain berusia 23 tahun itu menegaskan Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- tidak terbebani dengan situasi tersebut. Kakang menyebut, tekanan perebutan gelar juara justru menjadi suntikan motivasi bagi seluruh pemain Persib Bandung untuk menuntaskan musim dengan hasil terbaik.

"Enggak jadi beban buat kami. Kami bakal lebih berpikir untuk tampil habis-habisan di dua pertandingan, karena setahun sudah kami lewatin. Jadi, dua pertandingan itu cukup seru buat kami," tegas Kakang.

Rintangan Tidak Mudah Rintangan yang dihadapi kedua tim dalam dua laga tersisa tidak mudah. Persib Bandung dan Borneo FC bakal memainkan dua laga tersisa di hari dan jam yang berbarengan, mengingat sedang bersaing ketat di jalur juara.

Persib Bandung akan menjalani laga tandang kontra PSM Makassar pada Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB dan menjamu Persijap Jepara pada (23/5) pukul 16.00 WIB. Sementara Borneo FC bertandang lawan Persijap Jepara pada Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB, dan menjamu Malut United pada (23/5) pukul 16.00 WIB.