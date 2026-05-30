Baru Juga Hattrick Juara, Persib Bandung Masuk Daftar Banned FIFA

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar kurang sedap usai merebut gelar juara Liga Indonesia tiga musim beruntun. Nama skuad berjuluk Pangeran Biru itu masuk dalam daftar FIFA Registration Ban List atau larangan untuk mendaftarkan pemain baru.

Mengutip laman resmi FIFA, Persib Bandung masuk daftar FIFA Registration Ban pada Jumat (29/5/2026). Artinya, sanksi disiplin tersebut mulai berlaku sejak kemarin.

Dalam laporan tersebut tertulis ‘Until Lifted’ yang artinya FIFA tidak memberikan batas waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, semuanya kini tergantung dari Persib Bandung, ingin menyelesaikan masalahnya secepat mungkin atau tidak.

Jika tidak menyelesaikan masalahnya secepat mungkin, maka Persib Bandung tidak bisa mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi Super League 2026/2027. Maka itu, Pangeran Biru harus segera menuntaskan permasalahan tersebut.

Meski demikian, FIFA tidak menyebutkan sengketa atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Belum diketahui siapa yang melaporkan dan jenis kasus apa yang dihadapi skuad Pangeran Biru.

Biasanya, FIFA Registration Ban dijatuhkan kepada klub yang kerap menunggak gaji pemain. Dalam hal ini, PSM Makassar juga sempat masuk dalam daftar tersebut, disinyalir karena masalah penunggakan gaji.

Namun agaknya, kemungkinan Persib Bandung terjerat masalah penunggakan gaji cukup kecil. Sebab, Pangeran Biru dikenal sebagai klub yang sehat secara finansial. Mereka bahkan juga cukup jor-joran dalam belanja pemain.

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait sanksi tersebut. Yang jelas, Pangeran Biru harus segera menuntaskan masalahnya jika ingin mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi Super League 2026/2027.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung baru saja keluar sebagai kampiun Super League 2025/2026. Ini menjadi gelar ketiga Pangeran Biru secara beruntun setelah musim 2023/2024, dan 2024/2025.