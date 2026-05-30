Baru Juga Hattrick Juara, Persib Bandung Masuk Daftar Banned FIFA

Persib Bandung kembali menjadi juara Super League 2025/2026. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar kurang sedap usai merebut gelar juara Liga Indonesia tiga musim beruntun. Nama skuad berjuluk Pangeran Biru itu masuk dalam daftar FIFA Registration Ban List atau larangan untuk mendaftarkan pemain baru.
Mengutip laman resmi FIFA, Persib Bandung masuk daftar FIFA Registration Ban pada Jumat (29/5/2026). Artinya, sanksi disiplin tersebut mulai berlaku sejak kemarin.
Dalam laporan tersebut tertulis ‘Until Lifted’ yang artinya FIFA tidak memberikan batas waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, semuanya kini tergantung dari Persib Bandung, ingin menyelesaikan masalahnya secepat mungkin atau tidak.
Jika tidak menyelesaikan masalahnya secepat mungkin, maka Persib Bandung tidak bisa mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi Super League 2026/2027. Maka itu, Pangeran Biru harus segera menuntaskan permasalahan tersebut.
Meski demikian, FIFA tidak menyebutkan sengketa atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Belum diketahui siapa yang melaporkan dan jenis kasus apa yang dihadapi skuad Pangeran Biru.
Biasanya, FIFA Registration Ban dijatuhkan kepada klub yang kerap menunggak gaji pemain. Dalam hal ini, PSM Makassar juga sempat masuk dalam daftar tersebut, disinyalir karena masalah penunggakan gaji.
Namun agaknya, kemungkinan Persib Bandung terjerat masalah penunggakan gaji cukup kecil. Sebab, Pangeran Biru dikenal sebagai klub yang sehat secara finansial. Mereka bahkan juga cukup jor-joran dalam belanja pemain.
Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait sanksi tersebut. Yang jelas, Pangeran Biru harus segera menuntaskan masalahnya jika ingin mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi Super League 2026/2027.
Sebagaimana diketahui, Persib Bandung baru saja keluar sebagai kampiun Super League 2025/2026. Ini menjadi gelar ketiga Pangeran Biru secara beruntun setelah musim 2023/2024, dan 2024/2025.
Baca Juga:Francisco Rivera Bertahan 3 Tahun! Bernardo Tavares Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Tak Mau Kehilangan Jasanya
Kesuksesan tersebut sekaligus membuat Persib Bandung mengukir sejarah besar. Pasalnya, mereka menjadi tim pertama yang meraih gelar juara dalam tiga musim beruntun di era modern Liga Indonesia.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat