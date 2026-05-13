Pelatih Persik Sebut Laga Melawan Persija Akan Sangat Istimewa

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres. (Persik Kediri/Antara)
JawaPos.com - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyebut laga pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta akan menjadi laga yang istimewa. Pertandingan lawan macan Kemayoran bakal dimainkan di kandang Macan Putih pada Sabtu (16/5) pukul 15.30 WIB.
Marcos Reina mengatakan hal ini karena laga lawan Persija akan menjadi laga kandang terakhir Persik musim ini. Sehingga kemenangan di laga super league itu akan terasa sangat berharga.
”Ini pertandingan terakhir Persik di kandang. Kami ingin memberikan kemenangan untuk para suporter dan semua yang datang mendukung tim. Jadi kami akan mencoba memberikan yang terbaik lawan Persija,” kata Reina, dikutip dari laman resmi I.League dilansir dari Antara, Rabu (13/5).
Persik tiba di laga ini dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan dalam dua laga terakhirnya, yaitu saat mengalahkan Arema FC 3-2 dan Semen Padang 3-0. Dua kemenangan ini membuat Persik dipastikan bertahan di kasta tertinggi.
Persik mengoleksi 39 poin di peringkat ke-12 klasemen sementara. Mereka masih bisa finis sampai peringkat kedelapan apabila menyapu bersih dua laga terakhir.
Sebaliknya, Persija membawa misi wajib meraih kemenangan untuk menutup musim ini sebaik-baiknya. Pada laga terakhirnya, Persija dikalahkan Persib Bandung 1-2 di Stadion Segiri, Samarinda.
Kekalahan ini membuat pasukan Mauricio Souza dipastikan gagal juara. Secara matematis mereka tak bisa mengejar perolehan poin Persib Bandung dan Borneo FC yang memiliki 75 poin.
Persija yang kini memiliki 65 poin dipastikan finis di posisi ketiga musim ini. Poin maksimal yang mereka dapatkan adalah 71 apabila mendapatkan enam poin di dua laga terakhir.
”Melawan Persija Jakarta selalu menjadi pertandingan penting bagi kami. Mereka salah satu tim terbaik di Liga. Jadi ini akan menjadi laga sangat istimewa,” ujar pelatih asal Spanyol itu.
