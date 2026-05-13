3 Rumor Transfer Persebaya Surabaya! Berlabel Timnas Indonesia, Total Harganya Tembus Rp 14,78 Miliar

Mufli Hidayat saat memperkuat Timnas Indonesia. (Instagram @yayat7jr)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan mulai bergerak memburu sejumlah pemain berlabel Timnas Indonesia untuk menyambut musim depan. Dari tiga nama yang muncul dalam rumor transfer Green Force, total harga pasar para pemain tersebut mencapai Rp 14,78 miliar dan dua di antaranya berstatus pemain abroad.
Nama pertama yang paling menyita perhatian ialah Marselino Ferdinan.
Gelandang muda Timnas Indonesia itu disebut-sebut berpeluang kembali memperkuat Persebaya Surabaya setelah karier abroad-nya belum sepenuhnya stabil di Eropa.
Marselino Ferdinan merupakan pemain binaan asli Persebaya Surabaya yang bergabung ke akademi pada 1 Juli 2019.
Kariernya menanjak cepat hingga promosi ke tim senior pada 20 Maret 2021 sebelum akhirnya merantau ke Belgia bersama KMSK Deinze pada Januari 2023.
Setelah sempat bermain di Inggris bersama Oxford United, Marselino Ferdinan dipinjamkan ke klub Slovakia, AS Trencin. Namun, menit bermainnya masih minim karena baru tampil tiga laga dengan total 64 menit bersama klub tersebut.
Rumor kepulangan Marselino Ferdinan pertama kali mencuat dari akun fanbase Instagram @bondonekat_media pada Senin (11/5/2026).
Akun tersebut menyebut pemain berusia 21 tahun itu berpotensi merapat ke Surabaya pada Juli mendatang karena kontraknya akan habis pada 30 Juni 2026.
“BREAKING NEWS : Marselino Ferdinan dikabarkan akan kembali ke Persebaya Surabaya musim depan,” tulis akun tersebut.
Rumor itu makin menarik karena sang kakak, Oktafianus Fernando, juga masih menjadi bagian dari skuad Persebaya Surabaya.
