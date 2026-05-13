7 Laga Tanpa Ernando Ari! Andhika Ramadhani Malah Menjelma Tembok Baru Persebaya Surabaya

Penjaga gawang Persebaya Surabaya Andhika Ramadhani tampil gemilang saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Penjaga gawang Andhika Ramadhani sukses membawa Persebaya Surabaya mencuri satu poin saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan. Dalam laga yang berakhir 0-0 itu, Andhika tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting dan mempertegas transformasinya sebagai pengganti sepadan Ernando Ari yang absen tujuh pertandingan beruntun.
Persebaya Surabaya memang berada dalam tekanan sepanjang pertandingan karena Persis Solo tampil agresif demi menjauh dari ancaman degradasi.
Namun ketenangan Andhika di bawah mistar membuat Green Force mampu keluar dari tekanan dan menjaga peluang finis di papan atas tetap terbuka.
Andhika Ramadhani awalnya bukan pilihan utama di bawah mistar Persebaya Surabaya musim ini.
Namun situasi berubah ketika Ernando Ari harus absen sejak pekan ke-26 hingga pekan ke-32 sehingga Andhika mendapat kesempatan tampil reguler.
Kesempatan itu langsung dijawab dengan performa konsisten dan semakin matang dari pertandingan ke pertandingan.
Puncaknya terjadi saat menghadapi Persis Solo ketika Andhika berkali-kali menggagalkan peluang emas tuan rumah dan membuat Persebaya Surabaya pulang dengan satu poin penting.
Penampilan impresif tersebut membuat Andhika mendapat penghargaan "Player of The Match".
Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan atas perkembangan signifikan yang ditunjukkan kiper berusia muda tersebut dalam tujuh laga terakhir.
"Saya sangat bersyukur atas performa saat melawan Persis dan itu yang membuat saya juga mengapresiasi diri sendiri," kata Andhika Ramadhani.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam