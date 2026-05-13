7 Laga Tanpa Ernando Ari! Andhika Ramadhani Malah Menjelma Tembok Baru Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Penjaga gawang Andhika Ramadhani sukses membawa Persebaya Surabaya mencuri satu poin saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan. Dalam laga yang berakhir 0-0 itu, Andhika tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting dan mempertegas transformasinya sebagai pengganti sepadan Ernando Ari yang absen tujuh pertandingan beruntun.

Persebaya Surabaya memang berada dalam tekanan sepanjang pertandingan karena Persis Solo tampil agresif demi menjauh dari ancaman degradasi.

Namun ketenangan Andhika di bawah mistar membuat Green Force mampu keluar dari tekanan dan menjaga peluang finis di papan atas tetap terbuka.

Bagaimana Andhika Ramadhani Mengubah Keraguan Jadi Kepercayaan? Andhika Ramadhani awalnya bukan pilihan utama di bawah mistar Persebaya Surabaya musim ini.

Namun situasi berubah ketika Ernando Ari harus absen sejak pekan ke-26 hingga pekan ke-32 sehingga Andhika mendapat kesempatan tampil reguler.

Kesempatan itu langsung dijawab dengan performa konsisten dan semakin matang dari pertandingan ke pertandingan.

Puncaknya terjadi saat menghadapi Persis Solo ketika Andhika berkali-kali menggagalkan peluang emas tuan rumah dan membuat Persebaya Surabaya pulang dengan satu poin penting.

Penampilan impresif tersebut membuat Andhika mendapat penghargaan "Player of The Match".

Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan atas perkembangan signifikan yang ditunjukkan kiper berusia muda tersebut dalam tujuh laga terakhir.