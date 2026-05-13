Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 13 Mei 2026 | 14.35 WIB

7 Laga Tanpa Ernando Ari! Andhika Ramadhani Malah Menjelma Tembok Baru Persebaya Surabaya

Penjaga gawang Persebaya Surabaya Andhika Ramadhani tampil gemilang saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. (Dok. Persebaya) - Image

Penjaga gawang Persebaya Surabaya Andhika Ramadhani tampil gemilang saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Penjaga gawang Andhika Ramadhani sukses membawa Persebaya Surabaya mencuri satu poin saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan. Dalam laga yang berakhir 0-0 itu, Andhika tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting dan mempertegas transformasinya sebagai pengganti sepadan Ernando Ari yang absen tujuh pertandingan beruntun.

Persebaya Surabaya memang berada dalam tekanan sepanjang pertandingan karena Persis Solo tampil agresif demi menjauh dari ancaman degradasi.

Namun ketenangan Andhika di bawah mistar membuat Green Force mampu keluar dari tekanan dan menjaga peluang finis di papan atas tetap terbuka.

Bagaimana Andhika Ramadhani Mengubah Keraguan Jadi Kepercayaan?

Andhika Ramadhani awalnya bukan pilihan utama di bawah mistar Persebaya Surabaya musim ini.

Namun situasi berubah ketika Ernando Ari harus absen sejak pekan ke-26 hingga pekan ke-32 sehingga Andhika mendapat kesempatan tampil reguler.

Kesempatan itu langsung dijawab dengan performa konsisten dan semakin matang dari pertandingan ke pertandingan.

Puncaknya terjadi saat menghadapi Persis Solo ketika Andhika berkali-kali menggagalkan peluang emas tuan rumah dan membuat Persebaya Surabaya pulang dengan satu poin penting.

Penampilan impresif tersebut membuat Andhika mendapat penghargaan "Player of The Match".

Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan atas perkembangan signifikan yang ditunjukkan kiper berusia muda tersebut dalam tujuh laga terakhir.

"Saya sangat bersyukur atas performa saat melawan Persis dan itu yang membuat saya juga mengapresiasi diri sendiri," kata Andhika Ramadhani.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Pincang Hadapi Persis Solo, Bernardo Tavares Tanpa Arief Catur dan Ernando Ari - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Pincang Hadapi Persis Solo, Bernardo Tavares Tanpa Arief Catur dan Ernando Ari

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.28 WIB

Bruno Moreira Dicadangkan, Ernando Ari Hilang dari DSP! Ini Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya Hadapi PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

Bruno Moreira Dicadangkan, Ernando Ari Hilang dari DSP! Ini Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya Hadapi PSBS Biak

Sabtu, 2 Mei 2026 | 21.54 WIB

Prediksi Susunan Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Andhika Ramadhani Nyaman Gantikan Posisi Ernando Ari - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Andhika Ramadhani Nyaman Gantikan Posisi Ernando Ari

Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.23 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore