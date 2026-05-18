Kabar Baik untuk Bonek! Persebaya Surabaya Dilaporkan Segera Perpanjang Kontrak Ernando Ari

Ernando Ari. (Persebaya)
JawaPos.com - Kelompok suporter Persebaya Surabaya, Bonek, mendapat kabar baik. Tim berjuluk Green Force itu dilaporkan sedang melakukan negosiasi kontrak baru dengan salah satu pemain pentingnya, Ernando Ari.
Kontrak Ernando bersama Persebaya Surabaya akan berakhir pada akhir bulan ini. Teka-teki mengenai masa depan kiper berusia 24 tahun itu pun menjadi tanda tanya besar.
Persebaya Surabaya pun mulai bergerak membentuk komposisi tim untuk mengarungi musim depan. Skuad Green Force dilaporkan akan mendatangkan beberapa pemain baru. Selain itu, mereka juga bergerak mengamankan beberapa pilar pentingnya.
Nah, Ernando dilaporkan menjadi salah satu pemain yang akan diperpanjang kontraknya oleh Persebaya Surabaya. Yang pasti, ini menjadi kabar baik bagi Bonek, kiper berusia 24 tahun itu merupakan salah satu sosok penting Green Force.
Kabar tersebut dihembuskan oleh akun instagram @onlinepersebaya. Dalam laporannya, negosiasi perpanjangan kontrak Ernando berjalan menuju ke arah positif.
“Don Badres selaku agen Ernando mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak baru masih berlangsung dan berjalan ke arah positif,” tulis akun instagram @onlinepersebaya, Senin (18/5/2026).
Baca Juga:Pemain Terbaik Liga 3 Portugal! Fakta Unik Miguel Pereira, Kandidat Kuat Striker Baru Persebaya Surabaya
Persebaya Surabaya dilaporkan sudah bergerak aktif demi mengamankan Ernando. Sebab, pemain berusia 24 tahun itu merupakan bagian dari proyek jangka panjang tim asal Surabaya tersebut.
“Persebaya kini bergerak untuk mengamankan masa depan salah satu pemain paling penting mereka demi proyek jangka panjang klub,” terang akun tersebut.
Kabar negosiasi kontrak yang berjalan positif ini jelas menjadi angin segar bagi Bonek. Pasalnya, kiper berlabel Timnas Indonesia itu bisa dikatakan menjadi salah satu idola fans Persebaya Surabaya.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong