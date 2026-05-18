Kabar Baik untuk Bonek! Persebaya Surabaya Dilaporkan Segera Perpanjang Kontrak Ernando Ari

JawaPos.com - Kelompok suporter Persebaya Surabaya, Bonek, mendapat kabar baik. Tim berjuluk Green Force itu dilaporkan sedang melakukan negosiasi kontrak baru dengan salah satu pemain pentingnya, Ernando Ari.

Kontrak Ernando bersama Persebaya Surabaya akan berakhir pada akhir bulan ini. Teka-teki mengenai masa depan kiper berusia 24 tahun itu pun menjadi tanda tanya besar.

Persebaya Surabaya pun mulai bergerak membentuk komposisi tim untuk mengarungi musim depan. Skuad Green Force dilaporkan akan mendatangkan beberapa pemain baru. Selain itu, mereka juga bergerak mengamankan beberapa pilar pentingnya.

Nah, Ernando dilaporkan menjadi salah satu pemain yang akan diperpanjang kontraknya oleh Persebaya Surabaya. Yang pasti, ini menjadi kabar baik bagi Bonek, kiper berusia 24 tahun itu merupakan salah satu sosok penting Green Force.

Kabar tersebut dihembuskan oleh akun instagram @onlinepersebaya. Dalam laporannya, negosiasi perpanjangan kontrak Ernando berjalan menuju ke arah positif.

“Don Badres selaku agen Ernando mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak baru masih berlangsung dan berjalan ke arah positif,” tulis akun instagram @onlinepersebaya, Senin (18/5/2026).

Persebaya Surabaya dilaporkan sudah bergerak aktif demi mengamankan Ernando. Sebab, pemain berusia 24 tahun itu merupakan bagian dari proyek jangka panjang tim asal Surabaya tersebut.

“Persebaya kini bergerak untuk mengamankan masa depan salah satu pemain paling penting mereka demi proyek jangka panjang klub,” terang akun tersebut.